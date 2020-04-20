居家檢疫隔離垃圾1540噸「僅處理60噸」　環保署：不全是感染性廢棄物

▲張子敬表示，目前居家檢疫、隔離廢棄物處裡約60噸。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（20日）邀請環保署針對「因新冠肺炎疫情影響，網購及外送餐飲大量增加，產生的包裝及一次性餐具廢棄物處理」進行專題報告。環保署署長張子敬表示，目前居家檢疫、隔離廢棄物處裡約60噸。國民黨立委吳斯懷指出，統計還有1千多噸，要補足人力、預算，否則成防疫破口，會有很大問題。

吳斯懷表示，看了環保署危機政策很好，能不能真正落實基層執行才是真正成果，以海軍確診24例為例，顯然防疫教育和緊覺性落實，在基層面產生問題造成破口，居家檢疫、居家隔離垃圾處理了解後，跟環保署規劃有相當大落差，質問環保署到底至今處理了多少？張子敬表示，約60噸。

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吳斯懷說，截至4月16日有11萬人次居家檢疫隔離，假設日前統計每天每人生產1公斤廢棄物，至今有1540噸可能具感染性廢棄物，憂運輸過程產生破口。張子敬說，對於居家檢疫和隔離垃圾會用最高規格來處理，但不代表就會是感染性廢棄物，若檢疫者完全沒感染，其實也就代表這些廢棄物沒問題。

▲張子敬說，會用最高規格處理居家檢疫隔離廢棄物，但不代表這些都是感染性。（圖／記者屠惠剛攝）



吳斯懷認為要超前部署，是要怕萬一，檢疫隔離14天的垃圾真的能順利放著？且現在只處理60噸，還有1千多噸，一定要補足人力、預算，否則環保署就算有通天本領都做不到，會像海軍確診案例，就是因為基層沒落實、有疏漏，屆時環保署狀況首當其衝。

新冠肺炎疫情持續延燒，許多餐廳業者想要恢復使用一次性餐具，張子敬表示，這是心理因素，目前申請的業者不多，但防疫期間是可用免洗餐具。吳斯懷建議，環保署應提出獎勵辦法，給自備餐具的民眾消費優惠，同時補助業者。張子敬表示，如自備杯子買咖啡有折扣一樣，會再研究看看。另外，民進黨立委洪申翰提到，歐盟有13國家環境部長聯署公開信呼籲疫情振興計畫整合公正和綠色轉型，不能因為疫情放棄氣候政策，環保署應提出「綠色紓困」。張子敬坦言這不容易，但還是承諾1至2個月提出報告。