通霄新埔「落日大道」遊客搶拍　5個月取締85件！縣府爭取1200萬設置景觀台

▲2019年票選為全台最美公路的新埔落日大道，吸引不少遊客前往拍照；許多遊客任意違停及穿越馬路，險象環生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速道路新埔聯絡道美景「落日大道」，甫自2019年榮獲最美公路景觀票選冠軍，吸引不少人前去拍照打卡；遊客為了搶拍美景，違規停車、任意穿越馬路樣樣來，從1月至今，共取締了85件違規事件，苗縣府文觀局為讓民眾安全賞景，向中央爭取1200萬元，設置高架觀景台及停車場，解決違規賞景問題。

訪問苗栗縣文化局長林彥甫表示，因現在是春分至夏至最佳觀賞期，落日大道又才剛榮獲最美公路第一名，所以慕名而來的遊客絡繹不絕，也導致周邊交通違規事件頻頻；縣府將盡快在新埔聯絡道靠近台61線右側空地，設置高架觀景台及停車場，以解決違規賞景問題。

▲▼民眾為了拍照，違停、坐在馬路中間的，抓不勝抓 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，許多民眾為了搶拍美照違規不斷，不僅重機車隊停在路中央，更有民眾來來回回跑到路中間拍照，員警罰單開完一波，違規民眾又來一波，光從2020年1月起，到現在將近5個月時間，共祭出了85張罰單；也呼籲民眾，車輛違規停車開罰 900 元，而行人任意穿越車道則開罰 300 元，別貪一時方便，而讓自己荷包大失血了。

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