黑心大廠人豪鋁業亂倒700噸廢爐渣　低報產量省1256萬...董座父子被起訴

▲檢警到亞家沙鹿廠，查扣非法傾倒的廢鋁爐渣。（圖／中檢提供）

記者李忠憲／台中報導

中部鋁業大廠人豪鋁業公司負責人江姓父子為節省成本，委託沙鹿區非法業者亞家公司堆置傾倒共700噸巨量廢鋁爐渣，並向環保署電子申報系統不實短報廢鋁爐渣及集塵灰實際產出量。台中地檢署偵結，依違反《廢棄物清理法》、業務登載不實等罪起訴江姓父子。

台中市環保局人員2019年6月間稽查亞家公司沙鹿廠時，發現竟堆置197公噸的廢鋁爐渣，隨即登錄在檢警環林查緝環保犯罪平台。台中地檢署根據平台情資，溯源發現位於南投縣的人豪鋁業，將屬於一般事業廢棄物的廢鋁爐渣（D-1201）及集塵灰，交由沒有清理許可文件、無能力處理的台中市亞家公司處理，藉此節省處理成本。

▲▼人豪鋁業公司將廢爐渣交給非法業者傾倒，並登錄不實產出量，遭依法起訴。（圖／中檢提供）

人豪負責人江姓父子經聯繫貨運業者，將廢鋁爐渣及集塵灰放在太空包中，載到亞家沙鹿廠堆置，總計堆置700噸，共省下1256萬元處理費。江姓父子為掩飾犯行，2017年開始，在環保署電子申報系統不實短報製程產出的廢鋁爐渣、集塵灰的實際產出量。

檢警經長期監控，確認爐渣來自人豪鋁業，2019年見時機成時，兵分多路同步搜索人豪及亞家。江姓父子複訊後，檢察官認為涉嫌重大，向法院聲請羈押江姓負責人獲准，日前全案偵結，依廢棄物處理法、業務登載不實等罪起訴江姓父子及亞家公司張姓負責人。

檢方表示，廢鋁爐渣在我國屬一般事業廢棄物，但因遇水容易產生化學變化，有高度易燃性、刺激性、對人體有害、具溶出性。在歐洲危險廢棄物目錄被列為有害廢棄物，若不當處置可能會污染環境或導致形成有毒惡臭氣體，威脅環境安全，須交由具備專業處理能力，領有廢棄物清除、處理許可文件者妥當清除處理。

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