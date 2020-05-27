太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名張姓男子（21歲），26日凌晨3時許，載著陳姓（20歲）及徐姓友人（22歲），行經頭份東側交流道與苗124線交叉路口，疑似過彎時車速太快失控自撞電箱，導致整輛車飛起空翻一圈後掉在快車道上，所幸車內3人都無大礙，經警方施以酒測後皆無酒駕行為，但被撞壞的電箱，縣府表示會向肇事駕駛求償。

▲小客車疑似過彎車速過快，自撞電箱後翻滾一圈停在快車道上，車內3人竟毫髮無傷自行下車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後表示，張姓駕駛因不熟路況，交流道東側引道口要左轉中正一路時，失控直接撞上分隔島上的紅綠燈變電箱，整輛車飛起空翻，車上零件四散一地，附近鄰居也被這突如其來的碰撞聲嚇了一跳，紛紛探出頭來查看；警方到場後發現這3人竟毫髮無傷的坐在路旁，也將他們帶回所內調查。

▲▼小客車撞擊力道強大，把變電箱整個都撞斷飛到快車道上，車上物品也散落一地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

斗坪所長林敬堯表示，事後對駕駛施以酒測，酒測值為零；也趕緊通報縣府維修單位前來處理，至於損壞電箱賠償的部分，也待相關單位詳細情查後向駕駛索賠。

・你一定可以再靠近一點

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