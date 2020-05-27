　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耕薪建築捐口罩　守護紐澤西州警察與醫院　獲公開致謝「讓世界看見台灣」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼耕建設,張維,口罩,紐澤西州,警察,台灣。（圖／翻攝自普林斯頓警局臉書、胡國琳臉書）

▲耕薪建築董事長黃張維託友人胡國琳（右圖右），將千片口罩送至紐澤西州普林斯頓警局，獲警長大讚台灣人有愛心。（圖／翻攝自胡國琳臉書）

消費中心／綜合報導

全球至今仍深陷新冠肺炎（COVID-19）浩劫之中，數十萬條寶貴生命因此消逝，經濟動盪造成許多人失去生計；在全體人類共同面臨危難的黑暗時刻，有人選擇站出來，為需要幫助的人劃亮一道希望的光芒。台灣耕薪建築董事長黃張維，秉持身為世界公民的責任感，以及把愛傳出去的精神，前後在海外以高於台灣島內4～10倍的價格購買3萬個醫療用口罩、2千個N95口罩贈送運往美國，其中捐贈2千片N95口罩給美國疫情第二慘重的紐澤西州，希望能為前線的警察和醫護人員盡一份棉薄之力。收到口罩的普林斯頓警察局，也在臉書上發文表達感激之情，此次義舉不僅彰顯人類的良善價值，更讓世界再次看見台灣。

▲▼耕建設,黃張維,口罩,紐澤西州,警察,台灣。（圖／翻攝自普林斯頓警局臉書）

請繼續往下閱讀...

▲紐澤西州普林斯頓警局，特別發文感謝。（圖／翻攝普林斯頓警局臉書）

台灣因全體國民共同的努力，取得了相當成功的防疫成績，在有餘裕幫助其他疫情更加嚴重的國家之後，台灣政府以「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」口號向國際發聲，要以堅強的公衛實力與國際社會攜手合作防堵疫情，此舉引發海內外國人接連響應「can help」行動。耕薪建築董事長黃張維也在fb上得知一位身在美國的同學，以自身力量向警察醫護人員捐贈口罩，他被這個行為深深感動，決定跟進，為台灣與世界做一點事情。於是，黃張維克服萬難、出錢出力運送口罩到美國，並請託曾當選紐約最有潛力50名CEO的同窗好友胡國琳，將口罩親自送達紐澤西州的普林斯頓醫院、普林斯頓警察局。胡國琳分享，警察們當場戴著口罩，手舉「Taiwan Can Help」、「耕建築Can Help」的牌子，合影表達感謝，警察局長更是對台灣人的愛心讚揚不已。

▲▼耕建設,張維,口罩,紐澤西州,警察,台灣。（圖／翻攝自耕建設臉書）

▲耕薪建築董事長黃張維（右三）期望盡自己一份力為台灣與世界做一點事情。（圖／翻攝自耕薪建築臉書）

耕薪建築希望不管是大企業或撐起台灣經濟奇蹟的中小企業，都能為世界盡一份力，讓更多人認識台灣並體驗到台灣人民的熱情。會有這樣的分享共助表現其實有跡可循，正是來自董事長黃張維的親身實踐。黃張維過去曾因應酬文化導致身體變差，接觸跑步後甩開肥胖、練就強健體魄，他將運動跑步的好處分享給員工，員工們紛紛養成跑步習慣、組織耕跑團，現在全公司職員皆能跑完全馬，除了變得健康，大家上班精神狀態佳，更懂得互助合作讓團隊效率更好。企業核心精神「勇於挑戰、分享熱情、追求健康」已然成形，耕跑團持續投注公益，近期則是募集物資參與舊鞋救命行動。耕薪建築也將正能量散播出去，向客戶推薦跑步的好並且長期推廣健康路跑；工作本業則抱持經營理念倡導健康建築，選用健康建材、加強居家空氣品質等，守護家的安全。

▲▼耕建設,張維,口罩,紐澤西州,警察,台灣。（圖／翻攝自耕建設臉書）

▲以「勇於挑戰、分享熱情、追求健康」為企業精神的耕建築，一直持續關注公益活動。（圖／翻攝自耕薪建築臉書）

在全球面臨嚴峻考驗的時刻，群體或個人若能拿出勇氣向困境挑戰，將熱情善良傳遞分享，以追求健康為目標，當Everyone Can help，世界才能往更好的方向前進。

ET快訊
一到晚上就開炸！「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周
快訊／抓到了！持槍搶兆豐銀行「3分鐘內奪20萬現金」　搶匪5
砸大錢人工受孕10多次成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚　她崩潰
LIVE／連6天+0！本土無病例45天　指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／台灣至今已捐400萬口罩給美國　17州長、總督公開道謝

南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

暴雨狂襲彰化！華成市場「馬路淹成河」…居民一見苦喊：蟑螂老鼠都浮出來

開記者會還要跑縣市「民憂鋼鐵部長吃不消」　陳時中：我身體沒有這麼不好啦！

一到晚上就開炸！南部「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周末

6/7雙鐵開放飲食「餐飲業仍要裝隔板」？　陳時中公佈考量

魏應充3年投入850萬！頂新和德「接棒未來」助台中基層棒球扎根

耕薪建築捐口罩　守護紐澤西州警察與醫院　獲公開致謝「讓世界看見台灣」

口罩徵用至今超過13億片「目前庫存近3億片」　陳時中：大家可以盡量買！

指揮中心記者會不再天天開！陳時中：6/7解封後「一週開一次」

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

暴雨狂襲彰化！華成市場「馬路淹成河」…居民一見苦喊：蟑螂老鼠都浮出來

開記者會還要跑縣市「民憂鋼鐵部長吃不消」　陳時中：我身體沒有這麼不好啦！

一到晚上就開炸！南部「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周末

6/7雙鐵開放飲食「餐飲業仍要裝隔板」？　陳時中公佈考量

魏應充3年投入850萬！頂新和德「接棒未來」助台中基層棒球扎根

耕薪建築捐口罩　守護紐澤西州警察與醫院　獲公開致謝「讓世界看見台灣」

口罩徵用至今超過13億片「目前庫存近3億片」　陳時中：大家可以盡量買！

指揮中心記者會不再天天開！陳時中：6/7解封後「一週開一次」

滯俄96人搭機返台「9人有症狀」 　指揮中心公佈採檢結果

曾沛慈戒喝拿鐵40天！　街頭被拍近照…親揭「最大變化」：和自己意念的比賽

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

安聯人壽宣布「員工投保補貼政策」！公司加碼補助3000元　協助同仁退休規劃

南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

馬江反罷韓被韓國瑜拒絕？　蕭旭岑證實：馬英九一月就開始聯繫韓陣營

婦罵人挨罰竟遷怒檢察官　誣告「偽造出庭筆錄」下場慘

網驚周揚青7年前就曝徵兆！　「手機藏多少秘密」：你不說就為了看我多難過

錢世傑／存股就只能是存股嗎？

台灣之恥！「台版陳同佳」跑到香港搶名錶　一審重判10年10月

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年...姪女發現他已猝死多時　尖叫聲傳遍整棟樓

生活熱門新聞

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

快訊／豪雨炸高雄淹水了！　市府宣布開設三級應變中心

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

3千振興券賺到？他揭3點吐槽「關民眾屁事」

月子中心花費AA？　她1句神打臉

國中姊弟撈2烏龜　被夜市攤商收3600元

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

老婆買葉黃素送人　尪2日後見不單純一幕！

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

快訊／雨區擴大！15縣市豪大雨特報　鄭明典示警

上校督導帶頭偽造文書　雲林聯絡處教官集體涉貪

更多熱門

相關新聞

疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」 

疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」 

新冠肺炎疫情趨緩，國內連續44天無本土確診病例，中央流行疫情指揮中心規劃在6月7日「邊境風險嚴管、國內儘速鬆綁」生活防疫規範，而雲林縣長張麗善今（27）日宣布雲林縣提早從6月1日起全面解禁，室內、室外各場館，及各個校園等地的量體溫措施均停止。

華新口罩觀光工廠6月6日開放　再招募20員工

華新口罩觀光工廠6月6日開放　再招募20員工

謝金燕親手設計「絕美蕾絲口罩」

謝金燕親手設計「絕美蕾絲口罩」

女沒戴口罩遭怒罵驅趕　影片引眾怒

女沒戴口罩遭怒罵驅趕　影片引眾怒

奶茶同盟　印媒：恐不會支持一中

奶茶同盟　印媒：恐不會支持一中

關鍵字：

耕建設黃張維口罩紐澤西州警察台灣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面