耕薪建築捐口罩　守護紐澤西州警察與醫院　獲公開致謝「讓世界看見台灣」

▲耕薪建築董事長黃張維託友人胡國琳(右圖右),將千片口罩送至紐澤西州普林斯頓警局,獲警長大讚台灣人有愛心。(圖/翻攝自胡國琳臉書)

全球至今仍深陷新冠肺炎(COVID-19)浩劫之中,數十萬條寶貴生命因此消逝,經濟動盪造成許多人失去生計;在全體人類共同面臨危難的黑暗時刻,有人選擇站出來,為需要幫助的人劃亮一道希望的光芒。台灣耕薪建築董事長黃張維,秉持身為世界公民的責任感,以及把愛傳出去的精神,前後在海外以高於台灣島內4~10倍的價格購買3萬個醫療用口罩、2千個N95口罩贈送運往美國,其中捐贈2千片N95口罩給美國疫情第二慘重的紐澤西州,希望能為前線的警察和醫護人員盡一份棉薄之力。收到口罩的普林斯頓警察局,也在臉書上發文表達感激之情,此次義舉不僅彰顯人類的良善價值,更讓世界再次看見台灣。

▲紐澤西州普林斯頓警局,特別發文感謝。(圖/翻攝普林斯頓警局臉書)

台灣因全體國民共同的努力,取得了相當成功的防疫成績,在有餘裕幫助其他疫情更加嚴重的國家之後,台灣政府以「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」口號向國際發聲,要以堅強的公衛實力與國際社會攜手合作防堵疫情,此舉引發海內外國人接連響應「can help」行動。耕薪建築董事長黃張維也在fb上得知一位身在美國的同學,以自身力量向警察醫護人員捐贈口罩,他被這個行為深深感動,決定跟進,為台灣與世界做一點事情。於是,黃張維克服萬難、出錢出力運送口罩到美國,並請託曾當選紐約最有潛力50名CEO的同窗好友胡國琳,將口罩親自送達紐澤西州的普林斯頓醫院、普林斯頓警察局。胡國琳分享,警察們當場戴著口罩,手舉「Taiwan Can Help」、「耕建築Can Help」的牌子,合影表達感謝,警察局長更是對台灣人的愛心讚揚不已。

▲耕薪建築董事長黃張維(右三)期望盡自己一份力為台灣與世界做一點事情。(圖/翻攝自耕薪建築臉書)

耕薪建築希望不管是大企業或撐起台灣經濟奇蹟的中小企業,都能為世界盡一份力,讓更多人認識台灣並體驗到台灣人民的熱情。會有這樣的分享共助表現其實有跡可循,正是來自董事長黃張維的親身實踐。黃張維過去曾因應酬文化導致身體變差,接觸跑步後甩開肥胖、練就強健體魄,他將運動跑步的好處分享給員工,員工們紛紛養成跑步習慣、組織耕跑團,現在全公司職員皆能跑完全馬,除了變得健康,大家上班精神狀態佳,更懂得互助合作讓團隊效率更好。企業核心精神「勇於挑戰、分享熱情、追求健康」已然成形,耕跑團持續投注公益,近期則是募集物資參與舊鞋救命行動。耕薪建築也將正能量散播出去,向客戶推薦跑步的好並且長期推廣健康路跑;工作本業則抱持經營理念倡導健康建築,選用健康建材、加強居家空氣品質等,守護家的安全。

▲以「勇於挑戰、分享熱情、追求健康」為企業精神的耕建築,一直持續關注公益活動。(圖/翻攝自耕薪建築臉書)

在全球面臨嚴峻考驗的時刻,群體或個人若能拿出勇氣向困境挑戰,將熱情善良傳遞分享,以追求健康為目標,當Everyone Can help,世界才能往更好的方向前進。