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訂單接不完！全台唯一華新口罩觀光工廠　6月6日對外開放…再招募20員工

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▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台唯一華新口罩觀光工廠，因為新冠肺炎疫情影響關閉，如今隨著中央宣布6月1日開始解封後，今天董事長鄭永柱正式對外公布，將於6月6日重新開放，為避免人潮擁擠，原則上將以發放號碼牌、限制1人購賣2到3盒為主，也請民眾留意臉書粉專及官網公布，同時也將再招募20名員工，薪資加獎金待遇4.5萬元。

鄭永柱指出，政府原定徵收口罩時間到6月底，如今提前解封從6月1日起定量徵用800萬片口罩，其餘產能開放廠商自由販售，公司電話爆量訂單也開始湧入，目前外銷已經接單及洽談中的包括美國2億片、日本2千萬片、歐洲3千萬片及香港1千萬片等等，也有駐外代表處及大使館積極洽談。

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▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭永柱也表示，華新兩廠需配合徵收每日22萬片，華新口罩在疫情前日產量約20多萬片，口罩國家隊機台投入後，產線由原本的11條將在7月增加到17條。目前日產量70萬片，預計7月能再提高日產百萬片，屆時月產量達2500萬片。

觀光工廠預計一周內會先行備足內銷口罩數量後，各通路與觀光工廠同步上架6月6日正式對外銷售，目前徵用口罩銷售價格為1片5元，未來外銷價格可再提高，由市場機制決定，但疫情爆發後，無論不織布、濾材、鼻樑線及耳帶等原物料成本飆漲，目前開放後的價格未定，未來將依照政府指示規範定價，平面醫用口罩國際外銷價行情，平均從台幣2元暴漲至8元。

▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

▲華新口罩廠國軍將於6月1日退出。

鄭永柱也強調，口罩自由銷售後與實名制同步施行，政府為確保民眾都能買的到，同時市場上有政府制定合理價格的口罩，也有助於穩定市場價格，避免哄抬物價，若廠商藉機炒作，政府也會有應對的措施處置。

隨徵用口罩數量降低，6月1日41名國軍(早班25+晚班16人)將功成身退，華新預計29日舉辦感恩餐會，為維持現有口罩產能，將會陸續舉辦徵才活動，未來招募20名品檢員及機台技術員、待遇底薪+加班津貼及獎金約4.5萬，歡迎高中職以上加入口罩國家隊行列。

▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

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