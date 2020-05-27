打臉經濟部長！口罩自由買賣每片低於5元　華新董座：可能暴漲至10元

記者唐詠絮／彰化報導

口罩徵用將在6/1全面解禁，國軍支援也將退場，恢復自由買賣，但民眾擔憂會有哄抬價格的問題。對此，經濟部長沈榮津強調，會維持實名制，且一樣一片5元，「但因為市場競爭，自由買賣也可能低於5元」。不過，對於沈榮津這段話，華新醫材董事長鄭永柱表示，製作口罩光是成本就至少7.5至8元左右，現在賣5元其實都是賠本在賣，未來也可能暴漲至10元。

▲口罩將解禁，華新口罩廠董事長表示，價格將會落在10元左右。（圖／記者唐詠絮攝）

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中央流行疫情指揮中心27日宣布，6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，也就是口罩將會赴自由買賣，但此消息一出，不少民眾都擔心會因此爆發搶購潮，甚至出現廠商哄抬價格的問題。

對此，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買。另外，經濟部長沈榮津也回應，因為實名制將會持續進行，因此每片口罩應會低於5元。

▲6月1日口罩解禁，民眾擔心會爆發新一波搶購潮，更會有業者哄抬價格問題。（圖／記者周宸亘攝）

不過，對於沈榮津此番話，華新醫材董事長鄭詠柱表示，目前訂單已開始湧入，目前外銷已經接單及洽談中的包括美國2億片、日本2千萬片、歐洲3千萬片及香港1千萬片等等，也有駐外代表處及大使館積極洽談。

鄭永柱表示，因為疫情爆發後，口罩原物料成本飆漲，至少7.5至8元左右，目前開放後的價格未定，未來將依照政府指示規範定價，平面醫用口罩國際外銷價行情，將可能會從平均2元漲至10元。

鄭永柱也強調，口罩自由銷售後與實名制同步施行，政府為了讓民眾都能買的到，因此市場上也有政府制定合理價格的口罩，有助於穩定市場價格，更能避免哄抬物價，若廠商藉機炒作，政府也會有應對的措施處置。

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