　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打臉經濟部長！口罩自由買賣每片低於5元　華新董座：可能暴漲至10元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者唐詠絮／彰化報導

口罩徵用將在6/1全面解禁，國軍支援也將退場，恢復自由買賣，但民眾擔憂會有哄抬價格的問題。對此，經濟部長沈榮津強調，會維持實名制，且一樣一片5元，「但因為市場競爭，自由買賣也可能低於5元」。不過，對於沈榮津這段話，華新醫材董事長鄭永柱表示，製作口罩光是成本就至少7.5至8元左右，現在賣5元其實都是賠本在賣，未來也可能暴漲至10元。

▲華新口罩廠將再招募20名員工。（圖／記者唐詠絮攝）

▲口罩將解禁，華新口罩廠董事長表示，價格將會落在10元左右。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心27日宣布，6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，也就是口罩將會赴自由買賣，但此消息一出，不少民眾都擔心會因此爆發搶購潮，甚至出現廠商哄抬價格的問題。

對此，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買。另外，經濟部長沈榮津也回應，因為實名制將會持續進行，因此每片口罩應會低於5元。

▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲6月1日口罩解禁，民眾擔心會爆發新一波搶購潮，更會有業者哄抬價格問題。（圖／記者周宸亘攝）

不過，對於沈榮津此番話，華新醫材董事長鄭詠柱表示，目前訂單已開始湧入，目前外銷已經接單及洽談中的包括美國2億片、日本2千萬片、歐洲3千萬片及香港1千萬片等等，也有駐外代表處及大使館積極洽談。

鄭永柱表示，因為疫情爆發後，口罩原物料成本飆漲，至少7.5至8元左右，目前開放後的價格未定，未來將依照政府指示規範定價，平面醫用口罩國際外銷價行情，將可能會從平均2元漲至10元。

鄭永柱也強調，口罩自由銷售後與實名制同步施行，政府為了讓民眾都能買的到，因此市場上也有政府制定合理價格的口罩，有助於穩定市場價格，更能避免哄抬物價，若廠商藉機炒作，政府也會有應對的措施處置。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

疑未注意警示！男遭自強號輾斃　噴飛8m「臟器掉出」…四城至宜蘭列車延誤

才發不自殺宣言！夫神隱派4律師應戰　何如芸怒吼「過不過份」：我死了算了

訂單接不完！全台唯一華新口罩觀光工廠　6月6日對外開放…再招募20員工

ET快訊
即／嚴防朱雪璋落跑！設局砍斷「深海閻王」腳筋　檢警檢警拘捕中
202張電子發票全槓龜！他App一按「驚奇中2000元」
文華東方員工證實裁員、減薪、降職！200人臨時被叫開會「官網
「天和鮮物」創辦人劉天和過世！官方粉絲團：來不及道別
口罩6月1日解禁！恐爆搶購潮　業者曝「成本高」：可能會漲到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

特企／社會新鮮人選擇進軍保險產業調查第一名：嚮往高薪

考生別忘記！　109年大學指考5/28下午5時前截止報名

台北文華東方6/1起不接受訂房！員工證實裁員、減薪、降職「官網已無法訂房」

「天和鮮物」董事長劉天和過世！粉絲團貼悼念影片：來不及道別

202張電子發票全槓龜　他App一按「驚奇中2000元」！網羨慕炸：還有這招

繼續領補助！親戚想借名開戶「怕存款太多被取消」　網曝恐怖後果：母湯阿

感情路上總是空無一人？下半年愛情運大翻轉星座TOP3

檢視每日支出、不找閨蜜逛街！堅持「10點習慣」小資族也能邁向財富自由

打臉經濟部長！口罩自由買賣每片低於5元　華新董座：可能暴漲至10元

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

特企／社會新鮮人選擇進軍保險產業調查第一名：嚮往高薪

考生別忘記！　109年大學指考5/28下午5時前截止報名

台北文華東方6/1起不接受訂房！員工證實裁員、減薪、降職「官網已無法訂房」

「天和鮮物」董事長劉天和過世！粉絲團貼悼念影片：來不及道別

202張電子發票全槓龜　他App一按「驚奇中2000元」！網羨慕炸：還有這招

繼續領補助！親戚想借名開戶「怕存款太多被取消」　網曝恐怖後果：母湯阿

感情路上總是空無一人？下半年愛情運大翻轉星座TOP3

檢視每日支出、不找閨蜜逛街！堅持「10點習慣」小資族也能邁向財富自由

打臉經濟部長！口罩自由買賣每片低於5元　華新董座：可能暴漲至10元

網美手、開箱手掰掰！Sony ZV-1一鍵就對焦物品

陳瑾緗踢館《聲林》爆紅...新造型曝光撞臉「孫淑媚+中國娃娃」！

煎炒、涼拌不同油！專家曝「6煮法」搭配油款...用錯吃下有害物質

諾蘭《天能》真的「炸毀一架波音747」原因曝光！羅伯派汀森：太荒唐

不斷更新／新莊賽前大雨　樂天、富邦之戰延後開打

自住客推升低價屋價格　北市房市指標：房價亮過熱紅燈

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

員林基督教醫院淹水　老鼠的家也被淹…溼答答縮在牆邊發抖

日軍二戰興建10多座碉堡僅剩4座　台中議員請命：活化歷史

水利會改制「違憲」　黃金春砲轟陳吉仲「沒有重批不會醒！」

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

快訊／豪雨炸高雄淹水了！　市府宣布開設三級應變中心

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

3千振興券賺到？他揭3點吐槽「關民眾屁事」

月子中心花費AA？　她1句神打臉

國中姊弟撈2烏龜　被夜市攤商收3600元

3600元消費券花去哪？網曝超高CP值買法

老婆買葉黃素送人　尪2日後見不單純一幕！

即／大雷雨夜炸高屏　一張圖看豪雨熱區

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

南部夜間暴雨成因曝！恐循環到周末

更多熱門

相關新聞

口罩禁令解除恐遭「哄抬售價」？蘇貞昌承諾：1片5元實名制不變

口罩禁令解除恐遭「哄抬售價」？蘇貞昌承諾：1片5元實名制不變

行政院長蘇貞昌27日透過臉書表示，在口罩國家隊的努力下，台灣口罩庫存超過3億片，預計6月1日就可以解除銷售禁令。他也承諾，目前一片5塊錢、兩週9片的口罩實名制照常供應不變。

慈濟「罩顧彰化郵您真好」感恩郵務士

慈濟「罩顧彰化郵您真好」感恩郵務士

6/1起口罩自由買賣「民憂價格喊漲」　經濟部長：一片可能低於5元

6/1起口罩自由買賣「民憂價格喊漲」　經濟部長：一片可能低於5元

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」

疫情趨緩　雲林縣再4天「脫口罩」撤「監測站」

關鍵字：

口罩自由買賣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

霍建華0偽裝現身台北街頭

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面