他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　綁後腿重撞擊…工作人員翻監視器見超噁過程！

▲男子性侵3匹小野馬。（圖／示意圖非當事馬／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

對於溫馴的動物，往往都能跟人類維持良好的互動。但英國肯特郡一名男子，卻「看上」幾隻馬場裡面的小隻馬，竟被發現在馬廄裡面非禮母的小馬，甚至將馬的後腿綑綁之後從後方性侵，事後遭到侵犯的馬兒皆送往治療，所幸沒有心理與生理的大礙。

根據英國《太陽報》報導，里戈（Riego）日前被發現在凌晨時，潛入圈養小馬的臨時馬廄中，在經過警方埋伏之後，衝進去的瞬間竟發現里戈竟將3隻小馬的後腿綁著一起，甚至有其中一隻母馬明顯遭受到嚴重性侵。

而早在此之前，工作人員就曾發現馬就曾被人潛入，因為綁在柱子旁的小馬顯得相當躁動不安，且有受傷的跡象，調閱監視器後發現竟是有人刻意性侵馬兒。警方事後逮捕里戈，並經過一個月的調查，發現他不只一次性侵母馬，甚至過程中還會脫下衣服「享受」。

目前警方對於里戈的掌握資料相當少，呼籲他的親友出面協助辦案，並且以對動物重傷害罪、入室竊盜罪將里戈起訴。而馬兒的部分，經過獸醫的評估，都已經送往專門的治療醫院，目前調養相當順利，並未有太過躁動與其他異常狀況出現。

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