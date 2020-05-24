女護理師「以為感染新冠肺炎」　拿刀砍殺3幼子堆疊屍體…自盡被救回槓上夫家！

▲護理師殺害3子之後自殺未遂。（圖／翻攝自L-FRII (Communiqué de presse）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球釀成500多萬人確診，甚至不少家庭因為感染家破人亡，而在前線的護理人員更是替自己跟家人擔心。菲律賓北卡馬里內斯省Basud鎮就發生一起家庭悲劇，一名女護理師因為擔心自己感染新冠肺炎，竟連殺三個孩子後自殺，最後僅女護理師自己被救回，家屬也決定不願意原諒她。

綜合外媒報導，這名28歲的女護理師瑪吉斯特拉多（Joan Magistrado）因為懷疑自己感染上新冠肺炎，竟將自己5歲、1歲多、4個月大的小孩分別用刀砍死，現場照片一片血腥，小孩的遺體堆疊在床上讓進入現場的警方感到相當鼻酸。

瑪吉斯特拉多事後表示，自己剛生產完不久、還在哺乳期，但因為覺得自己感染新冠肺炎，所以傷害自己的孩子之後自殘。瑪吉斯特拉多犯案後自殘被救起，家人對於她這樣的行為感到相當的不解。

警方調查，瑪吉斯特拉多誤以為感染新冠肺炎，可能與產後憂鬱症有關，但她清醒當下就承認殺害自己的孩子。而夫家的人在得知這樁命案之後，也決定要告瑪吉斯特拉多，菲律賓檢方先以三條殺人罪將她起訴收押。

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