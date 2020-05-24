14歲少女離奇死家人趕下葬　遭盜墓變態「開箱擁屍洩慾」過程村民全目睹！

▲男子盜墓姦屍被村民發現。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度阿薩姆邦日前發生一起恐怖性侵案。一名51歲男子發現村莊附近有一名14歲女孩突然病逝，竟趁著夜深人靜盜墓將女孩屍體偷走，直到村民發現時，竟看到男子正在對女孩屍體進行「姦屍」的行為，立刻將他報警處理。

根據《Hindustan Times》報導，死者14歲的少女因為猝死原因不明，家人在其過世沒有多久，僅通知幾名親友參加喪禮後就將少女下葬，沒想到卻發現，這名51歲的男子鬼鬼祟祟在半夜前往盜墓，並且將少女的遺體直接「抱走」。

附近村民發現立刻分頭搜索這名男子，就在18日下午在一處樹林中發現該名男子正在性侵少女的屍體，當下震驚到立刻報警。經過警方調查，男子過去曾有過兩段婚姻，2018年還被前妻指控有家暴，被定罪之後曾在監獄服刑，爾後卻因為新冠疫情所以提早獲釋。

男子被逮捕時強調，自己因為有精神疾病，所以才會做出這樣的事情，過去也曾有精神病史紀錄。警方事後提出再次將少女驗屍，家屬也同意。兒子被檢方以刑法起訴收押。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】