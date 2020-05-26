WHO推「二次爆發時間點」　揭「緩和疫情」背後恐怖醞釀：不管季節溫度皆會傳染

▲WHO在25日記者會上呼籲全球預防二次爆發。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球造成549萬餘人確診，世界衛生組織（WHO）在25日的例行記者會上，再次呼籲不得輕忽疫情二次高峰的出現，且不代表是第二次大爆發，「因為第一次的疫情狀況都尚未結束」。WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）更表示，雖疫情「看似」有緩和的趨勢，但在中南美洲、非洲等地區還是呈現確診上升的情況。

根據《路透社》報導，WHO在25日的記者會上提到，第一波疫情尚未結束，雖在部分國家看似疫情趨緩，但是中南美洲、南亞、非洲病例卻是正在上升；此外，WHO突發衛生事件執行主任萊恩也強調，新冠病毒活性強，重新在復甦也是相當有可能，全球人民應該隨時為二次高峰做出準備。

WHO新興疾病部門官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則表示，新冠肺炎大流行已經約5個月，現階段沒有證據可以證明有季節性，因為不論是溫度跟月份，都顯示病毒仍為繼續在人傳人之間出現，且只要有密切接觸，就會成為病毒的溫床，二次爆發或許不用等到下一個季節就可能出現。

對此，萊恩則推測，「下一個危險的時間點，恐怕會落在10月或11月，但這樣的假設是希望各國可以提早預防準備。」而在會議中，專家也強調，密閉空間是最容易導致傳播跟超級傳播的情況，因為只要稍有防疫漏洞，就可能讓全球再陷傳染風暴。

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