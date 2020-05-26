端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益



▲高雄振興購物嘉年華記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因應新冠肺炎疫情逐漸趨緩，高雄市府為了振興經濟大端牛肉，推「高雄振興購物嘉年華」，活動將在6月1日至8月31日登場，任何人來高雄消費滿500元，憑發票就可進行抽獎，打出「日日抽現金，週週抽黃金，月月抽百萬名車，另外還有每季神秘大獎」，希望能刺激買氣。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

為了讓經濟復甦，高雄市府推出第一波振興方案，推「高雄振興購物嘉年華」來刺激買氣，活動時間從6月1日至8月31日，動用促進產業發展基金支應預算約5千萬，任何人到高雄來消費，憑滿500元發票，就可到活動平台登錄參加抽獎「日日抽現金(抵用券)，週週抽黃金，月月抽百萬名車，另外還有以季計算的神祕大獎。」而商圈、夜市等沒有開發票的店家們，則是推出振興券，同等現金。

另外，民眾在本市飯店住一晚以上，每房就贈送抵用券200元，可用在高雄16個夜市與許多商圈店家，希望藉此促銷活動在後疫情時期，再現高雄蓬勃消費商機。

觀光局也提出「國民旅遊優惠專案」、「5大景點免費入園」及「轄管委外營運景點消費滿500元現折100元」的三大優惠方案，包括旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、鼓山洞及壽山動物園，都從6月1日開始免費入園3個月。文化局則推出7大場館「門票平日免費、假日優惠」方案。

高雄市長韓國瑜也表示，目前高雄「疫情緩和、買氣太弱」因此提出購物嘉年華，每天抽五萬抵用券視同現金，每周抽十兩黃金，每月抽一台百萬名車，歡迎所有的好朋友能夠來高雄觀光旅遊，市政府這邊以及市民朋友們，一定提供一個安全、舒適、又美麗的高雄，給所有來觀光旅遊的好朋友。

▲經發局長伏和中 。（圖／記者洪正達攝）

經發局長伏和中表示，此嘉年華估計帶來33億經濟效益，以住房一人平均消費5千塊，2人就有一萬，預計會有10萬房間，抽獎大約會有4百萬抽獎序號，估計20億，再加上商圈夜市消費，粗估有33億；而神秘大獎價值一地超過百萬名車，但現在還不夠大，我們還在想辦法，這時一旁記者問「所以是一棟房子嗎？」，伏笑回還在努力，他說，希望再跟業者結合讓獎項更具吸引力。

時間對我們來說完全沒用！

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