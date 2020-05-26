高雄花5千萬振興辦購物嘉年華　綠營民代：反罷免大撒幣！

▲民進黨議員質疑振興購物嘉年華招標金額壓在五千萬內，是故意要縮短等標期。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導



新冠肺炎疫情衝擊各行各業，高雄市政府為了振興經濟、刺激消費，特別規劃「高雄振興購物嘉年華」活動，高雄市長韓國瑜26日特別召開記者會。不過此活動也遭罷韓團體及民進黨高雄市議員質疑，根本是想搶在罷韓投票前大撒幣。

▲高雄振興購物嘉年華記者會 。（圖／記者洪正達攝）

為了讓經濟復甦，高雄市府推出第一波振興方案，推「高雄振興購物嘉年華」來刺激買氣，活動時間從6月1日至8月31日，任何人到高雄來消費，憑滿500元發票，就可到活動平台登錄參加抽獎「日日抽現金，週週抽黃金，月月抽百萬名車，另外還有以季計算的神祕大獎。」

不過，罷韓團體發現此標案5月22日上網公告，6月1日才決標，且得標後隔天就得馬上執行，質疑得標廠商一定要有通天的本領，在得標之後的隔天，要準備好需要的一切宣傳、消費方案、還有實體的消費券印製，等等需要的軟硬體，這樣的時程，是否能順利執行。

▲市議員康裕成質疑嘉年華在救韓，不是救急 。（圖／市議員康裕成提供）

民進黨市議員也跳出來指控，韓國瑜宣布要用5000萬元來辦振興購物嘉年華及發放抵用券，但經發局上網公告的採購金額竟是4900萬元。市議員康裕成提及，5月22日招標，照理說，金額5千萬則應等標21天也就是6月11日決標，但經查此標案總金額是4千900萬，少100萬就可以等標14天也就是6月4日決標，再使用電子領標再減3天就變成6月1日決標，這樣才趕得及在6月6日罷免投票前大撒幣。

康裕成批：「防疫無能也就罷了，連超前部署振興紓困也無方，只要將5月22日的公告提早一週或在4月底就公告，就能提早在6月1日前發放，故意用4900萬元上網公告，很明顯就是在規避採購法，呼籲市府將等標期延為18天，在6月8日決標，9日發放抽獎抵用券，不然有種就不要用公帑救韓，用你口袋裡的錢就好。」

▲經發局長伏和中 。（圖／記者洪正達攝）

對此，高雄是經發局長伏和中解釋，此活動5月10號就開始規劃，這屬於鉅額財務採購，需要公開採購招標，目前抵用券印好了，網站也設置完成，絕對能如期推出。總預算確實是5千萬，但設置網站和消費券印製近1百萬，「我覺得議員是多慮了，不用想那麼多，其實就是為了要讓高雄經濟趕快復甦」，廠商得標後負責就是購買禮品和後續兌換人力，都是為了讓高雄經濟早點復甦。

至於怕不怕6月1日流標？伏和中說，一切都有備案，最差狀況就是用市府人力投入，但備用方案都準備好，請大家放心。

時間對我們來說完全沒用！

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