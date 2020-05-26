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國旅鬆綁⋯首階段「防疫旅遊」明開跑！九大行程提振觀光信心

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▲▼防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

▲防疫旅遊時需配戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，國人可在實行防疫新生活的前提下進行國旅，交通部擬定三階段鬆綁國旅限制，明（27）日起就是首階段的「防疫旅遊」開跑，將由全台旅行業者代表，推出9條三天兩夜的防疫行程。

新冠肺炎肆虐，觀光產業成為海嘯第一排，損失慘重，觀光局也因疫情影響，禁止旅行社出入團至6月底，不過由於國內疫情和緩，因此指揮中心也認為「國旅還是很值得去」，交通部抓準時機，分為三階段推動國旅，包括防疫旅遊、安心旅遊、入境旅遊，對象分別是旅遊業者、全體國人、外國旅客。

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▲▼防疫旅遊團，餐廳用餐梅花座。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼防疫旅遊教學示範團，午餐。（圖／記者呂佳賢攝）

▲防疫旅遊團，餐廳用餐梅花座。（圖／記者呂佳賢攝）

旅行公會全聯會表示，明日邀請交通部長林佳龍，領軍全台旅遊業者大會師直播記者會，記錄以生態、海灣、小鎮、脊梁山脈、自行車旅遊年、浪漫台3線與台61線等旅遊主題，推出9條三天兩夜的防疫踩線行程，見證觀光產業凝聚再出發的力量，並提振民眾對國旅的信心。

交通部表示，防疫旅遊階段預計將從明日至7月31日，已編列1億元預算，之後緊接著就是全民「安心旅遊」，屆時觀光局將投入40億元，祭出國旅補助計畫。初步規劃自由行旅客每房每晚補助1000元，離島加碼一次、團客每人每日可補700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團。

▲▼防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

▲出發前要量體溫，遊覽車也須採取梅花座。（圖／記者呂佳賢攝）

觀光局也規劃推出觀光遊樂業每人免費入園1次，及台灣觀巴2人同行1人免費優惠，上週已向交通部陳報安心旅遊草案，相關執行細項跟要點最快6月初再報給交通部，不過針對遊樂業及台灣觀巴相關方案還要跟業者討論，尚未正式定案。而實施時間點原訂8月開始，但仍須配合指揮中心指示。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，由各大旅行業代表示範「防疫旅遊」，預計以遊覽車環島，每部車僅乘載20人（滿座40人），出遊全程戴口罩，並盡量到空曠地點遊玩，至餐廳吃飯時也會維持社交距離。

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