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影／台大公衛公佈「解封指數公式」　結果<1邊境可逐步開放！

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▲台大公衛公佈「解封指數計算公式」　指數<1可以開放邊境。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大公衛公佈「解封指數公式」，結果<1可以邊境可逐步開放。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球疫情趨緩，各地也逐步思考「解封」可能性。台大公衛學院今（26）日召開說明會，分析各國解封指數，並列出公式。截至本週，台灣解封指數約在1.52，預計6月下旬可達到1以下。

請繼續往下閱讀...

台大公衛學院為了便於國人了解，設計出一套解封指數計算公式：〔確診人數÷康復人數X（1-致死率）〕-1。副院長陳秀熙教授表示，台灣截至25日共有441人確診、7死亡，並有415人解隔離，以該公式推算，解封指數應為0.07。該公式也套用在世界各國，若每週數值持續下降，就代表邊境越來越安全，可以逐步開放。

陳秀熙表示，全球新冠肺炎累計560萬人確診、35萬人死亡，康復人數突破40%，許多國家也著手思考開放邊境可能性。不過，雖然疫情趨緩，仍有一些國家無法完全脫離。

▲台大公衛公佈「解封指數計算公式」　指數<1可以開放邊境。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大公衛學院設計解封指數計算公式。（圖／記者嚴云岑攝）

陳秀熙說，以傳播再生指數R0值為例，應落在0以下才算安全，但中南美洲如秘魯、巴西等，在過去2、3周都落在2至4之間，若沒有做好社交距離或封鎖，疫情要在1個月後才會趨緩；俄羅斯與印度指數也分別在2與1.9，建議近期政府應對中南美洲以及印、俄等採舉高度防疫措施，不能太早開放邊境。

另外，美國疫情雖然趨緩，但如紐約州、亞利桑納州等，R0值仍落在3.84與2.33之間，密西西比與德州等，也都在社區解封後出現疫情回升。義大利、法國與澳洲的R0值則分別落在0.3、0.6與0.44之間，雖然解封後有爆發小型群聚感染，但經歷過大流行後，未來社區感染都有望快速控制。

▲台大公衛公佈「解封指數計算公式」　指數<1可以開放邊境。（圖／記者嚴云岑攝）

▲全球新冠肺炎解封指數。（圖／記者嚴云岑攝）

今日記者會中，連江縣縣長劉增應也在線上分享疫情爆發以來的作為，劉增應坦言，每年4、5月為馬祖旅遊旺季，許多觀光客都慕名來看藍眼淚，但受到疫情影響，觀光人數驟減，加小三通減班，也影響島內經濟。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，台灣在世界上屬於低度社區感染地區，在邊境解封前，更有條件在內部社交距離先行放鬆，讓台灣在防疫與經濟間取得平衡。

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