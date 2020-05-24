北港VS.台西！雲林釣蝦場外20多人大亂鬥　3人遭玻璃割傷送醫

▲24日午夜0時許北港鎮一家釣蝦場外突然聚集多部轎車，大批人馬大聲喧嘩伴隨叫囂聲於釣蝦場內外大打群架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎國內疫情趨緩，目前正推廣防疫新生活運動，娛樂場所消費者逐漸回流，夜晚治安問題再現，雲林縣北港鎮某釣蝦場24日凌晨12點半發生打群架事件，兩方人馬共20多人從釣蝦場裡面打到大馬路上，叫囂聲的吵雜聲響，驚醒了附近住戶，一度還傳出有人亮刀，打架事件造成至少3人受傷送醫。

24日午夜12點多，北港鎮大同路一家釣蝦場外突然聚集多部轎車，大批人馬大聲喧嘩伴隨叫囂聲於釣蝦場內外大打群架，據目擊者指出，兩方人馬一方為北港人，一方為台西人，兩方人馬互不相識，其中一方酒過三巡後向鄰桌另一方敬酒，過程擦槍走火爆發口角才引起衝突，過程中砸破多罐酒瓶、玻璃滿地，多人遭玻璃割傷。

目擊民眾表示，兩方人馬是突然發生衝突，現場沒有棍棒刀械，都是徒手鬥毆後才舉酒瓶開砸，打架過程約數分鐘，店家報警後警方一下子就到場，第一時間見警員隔開外圍未動手同夥，路口本來聚集許多前來助勢的友人，警察大聲喝止警告驅離，才沒有造成更大衝突，送醫人數至少有3人。

▲釣蝦場對面路口聚集數名前來助勢的群眾，警察大聲喝斥警告驅離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方表示，獲報到場後將雙方隔開，針對後來到場助勢同夥依刑法149條行解散命令，通報救護車將傷者送醫，並將現場所有參與的人員帶回偵訊，針對數名先行逃離現場者將依車牌及監視器畫面等相關線索掌握身份傳喚到案，現場並無查獲刀械，詳細案發原因及其經過均依偵查不公開無可奉告，今日上午將兩方人馬共十多名人員依刑法第150條《公然聚眾施強暴脅迫罪》移送雲林地檢署法辦。

北港警分局表示，時值疫情漸趨穩定、民間經濟復甦的重要時刻，警方將全力貫徹維護治安、打擊犯罪的決心，以強力執法方式消弭各類犯罪，對於任何挑釁公權力之行為都將嚴加究辦。

▲警方到場將傷者送醫，並把現場所有參與的人員帶回偵訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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