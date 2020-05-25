遭控是雲林「教官土皇帝」　吳智泰擬提告：我經得起考驗

▲吳智泰25日出面駁斥指控內容，並指爆料者挾怨報復、極盡誣衊，將保留法律追訴權，並考量是否提出告訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰遭指控利用職權晉升妻子，並將辦公室佈置宛如健身房，並以「教官土皇帝」對其形容，吳智泰25日出面駁斥，表示經得起考驗，並指爆料者利用人評會部分資料斷章取義、扭曲事實，將保留法律追訴權，並考量是否針對惡意爆料與周刊不實報導提出告訴。

針對周刊報導及指控，吳智泰表示，對於「爆料者」所有指控，他與聯絡處同仁坦蕩以對，所有的文件、資料均已如實交給調查站，相信司法會還所有同仁清白，也正在思考是否針對惡意爆料與周刊不實報導提出告訴，對於遭指控聯絡處的助理督導「校安值勤」2000津貼，經內部調查，助理督導確有前往各校督導，但文書處理有所瑕疵，才要求補正，並非偽造出勤記錄，都有經過人評會討論，相關文件記錄均提供調查站，交由司法認定。

至於辦公室中放置跑步機及飛輪車，吳智泰指出，2台都是依法辦理採購，但受限辦公室隔局，一台放於三樓、一台放在他的辦公室，任何同仁都可以使用，而非他獨享；免治馬桶部分，原本是三個樓層廁所都有裝設，但因只有二樓有插座，最後只有裝在二樓，且是開放給所有同仁使用，非他一人獨享。吳智泰強調，所有作為都坦蕩蕩，相關文件資料都已交給調查單位，相信司法最後會還給他清白與公道。

雲林縣調查站則表示，確實有接獲雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰的檢舉，但相關案件仍在調查中不便對外說明。

▲吳智泰辦公室中放置跑步機及飛輪車，他指出，都是依法辦理採購，任何同仁都可以使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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