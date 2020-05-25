日本三井集團看好台中投資150億　盧秀燕：兩大商城6月動工帶動經濟

▲盧秀燕和下町一朗互贈禮物。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣三井不動產集團董事長下町一朗25日率團拜會台中市長盧秀燕，宣布加碼投資台中150億元，提供3500個就業人口，不但所投資興建的兩大購物商城都在6月動工，明後年陸續完工，未來更會加大投資住宅，盧秀燕除了感謝三井的信任之外，希望投資成功，雙方密切合作，互存共榮。

▲下町一朗送盧秀燕日本漆製品。

位於梧棲區的「Mitsui Outlet Park台中港」一期已於2018年12月12日開幕，店鋪數約170間，營運以來業績表現與來客數達成預期目標，因此三井集團續推第二期，擴建50間店鋪，預計6月動工，明年夏天開幕，可提供1500名以上就業人口，為海線地區帶來1000萬人次觀光人潮。

▲盧秀燕贈送下町一朗台灣茶葉。

另外，三井集團6月也要在東區泉源段興建「LaLaport購物廣場」，位於台糖湖濱生態園區旁，從台中火車站步行只要6分鐘，相鄰台中產業故事館（帝國糖廠）與建國市場，規劃約270間店鋪數，2022年秋天開幕，預估可創造約2000名以上就業人口。

盧秀燕表示，市府和三井集團在東區的商場新建案持續溝通1年多，如今已經定案，加上台中港二期擴建案，2案共投資150億元，增加3500個就業機會，會在明年和後年陸續完工，市府竭誠歡迎三井集團在台中投資，市府會展現高度行政效率、方便性、便利性、配合性，希望三井投資成功，感受台灣的人情和繁榮，雙方保持密切合作，互存共榮。

下町一朗表示，三井在日本已經營360年，但在台灣只有6年，最早會來台投資是前新北市長朱立倫到日本招商才得以認識，而三井2016年就在林口購地興建，這次新建的「LaLaport購物廣場」，日本已有16個據點，在台灣則是第1家，未來也會加大投資住宅。

市府表示，為減緩疫情對經濟的衝擊，祭出多項紓困措施，先是「紓困九箭」政策，針對商圈業者推出消費券，協助業者度過難關，7月更將舉辦「第2屆台中購物節」，要在後疫情時代全力拚經濟，三井集團這次的投資更為台中經濟注入活水，推進海線地區發展，更能振興舊城風華，提升台中經濟動力。

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