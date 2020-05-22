南天宮捐1百萬裝學校冷氣、3千斤白米給弱勢　盧秀燕：關公精神

▲盧秀燕感謝南天宮捐贈1百萬元以3千斤白米。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南天宮關帝廟為了照顧學子和弱勢團體，22日由主委吳光雄捐贈10所國中小100萬元，作為裝設冷氣之用，以及3千斤白米給清寒學生，市長盧秀燕到場代為接受，並感謝廟方發揮關公伸張正義、濟弱扶傾的精神，讓學生有冷氣吹，三餐也不會挨餓，市府會將「南天宮」名字貼在冷氣機上，讓學生懂得飲水思源。

▲盧秀燕說，冷氣上要貼「南天宮」名字，讓學生飲水思源。

吳光雄表示，南天宮關帝廟長期舉辦「愛心物資佈施列車公益活動」，今年為了改善學童學習環境，捐贈10所國中小各10萬元，裝設冷氣，並且捐出3000斤白米給各學校或偏鄉弱勢學童，讓學子們防疫期間三餐不挨餓，更希望能拋磚引玉，呼籲社會各界或是其它宮廟一起響應。

▲盧秀燕在南天宮參拜祈福。

盧秀燕表示，上任以來已是第4次到南天宮，因為是非常重要信仰中心，超過半世紀以來，一直秉持關公伸張正義、濟弱扶傾的精神，她很感謝廟方支持教育界，百年樹人，台中市高中職以下學生數全國第2多，將近40萬人，超過台北市1倍以上，她一直積極改善學校設備，因為教育是最重要的。

盧還說，她上任後盤點教育資源，去年冷氣設備編列5千萬，今年加碼編了1億，讓學生可以好好學習，而南天宮這次的捐贈，如同及時雨一般，春風化雨，另外，市府會把捐贈者「南天宮」的名字貼在冷氣上，讓孩子學習飲水思源的意義，也算是一種實名制喔。

南天宮關帝廟長期佈施白米，原訂4月11、12、13日的遶境活動，將改為7月11日、12日，以慈善為出發點，改為連續2天祈福佈施，預定發放50000斤白米給全國弱勢家庭，外縣市郵寄到府，發放白米預計有太平、大里、北區、東區、霧峰等5站。

上午除市長盧秀燕出席外，還有教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋，以及10所受贈學校校長，包括育英國中、東峰國中、力行國小、樂業國小、成功國小、大智國小、台中國小、四維國小、仁愛國小、進德國小。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來