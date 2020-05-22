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東區建成路地下道填平動土　盧秀燕「鄉親40年等待美夢成真」

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▲▼東區建成路地下道填平工程動土。（圖／台中市政府提供）

▲東區建成路地下道填平工程，今天舉行動土儀式。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

鐵路高架化後，台中市政府積極縫合都市景觀，陸續啟動5處地下道填平工程，北屯太原路、豐原圓環北路地下道均已開工。東區建成路地下道填平工程22日舉行開工儀式，可串聯綠空廊道及精武車站，預計明年3月完工。市長盧秀燕表示，鄉親等了40年，終於美夢成真，完工後可讓地方交通、景觀、經濟更提升！

今天上午，因應鐵路高架化的東區建成路地下道填平工程，舉行動土儀式。市長盧秀燕、建設局長陳大田等人均到場參加，期許工程順利。

請繼續往下閱讀...

市長盧秀燕表示，地方鄉親等了40年，終於可以美夢成真。該工程除了填平地下道，也一併納入汙水下水道及寬頻管道工程，完工後可讓地方交通、景觀、經濟更提升！

▲▼東區建成路地下道填平工程動土。（圖／台中市政府提供）

▲圖為建成路地下道填平工程完工的模擬圖。（圖／台中市政府提供）

建設局長陳大田表示，台中鐵路高架化後，市府規劃將太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道填平，填平總經費3億1,682萬元（含雨、汙水下水道及寬頻管道工程），感謝營建署補助主體工程7成經費。其中，建成路地下道填平工程總經費約4,040萬元，工程總長306公尺、寬約30公尺，預計施工10個月；為降低交通衝擊，施工團隊秉持「行車無阻礙，施工不封路」原則，一邊填平、一邊維持雙向雙車道通行，施工期間也呼籲民眾多利用周遭精武路、自由路、進化路及進德路等道路通行，分散車流。

他也說，東區建成路為串聯市區到後火車站、太平及大里的主幹道之一，車流龐大，過去因鐵路穿越使南京路及復興東路動線受阻，僅配置機車地下道讓機車穿越通行，開車民眾僅能利用建成路地下道或繞道至復興路高架橋(舊建國市場)通往台中後火車站，相當不便；未來地下道填平後，可串聯南京路及復興東路，大幅改善台中車站周遭交通路網。

陳大田認為，該工區起點緊鄰中國醫藥大學東區分院及台中南天宮，建設局特別要求廠商儘可能以低噪音方式施作，如將地下道結構物先切割再運至工區外指定地點進行打除作業、鋼軌樁以鑽設方式為優先等，減少噪音產生，盼市民體諒施工期間帶來的不便。

今日建成路地下道填平工程開工典禮，包括盧市長、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、教育局長楊振昇、內政部營建署中區工程處長何志浩、東區區長陳佩玉、市議員何敏誠、李中、邱素貞、羅廷瑋、地方多位里長及市政顧問，以及立法委員黃國書、何欣純、市議員鄭功進服務處代表等人均到場祈求工程順利完工。

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