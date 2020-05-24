520兩張照片看到「台灣原來的樣子」　黃暐瀚有感而發：這就是民主與風度

▲五都市長合照、交通部長林佳龍。（合成圖／翻攝臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜上週缺席520總統就職大典，不過同黨的新北市長侯友宜跟台中市長盧秀燕則出席典禮致意，且盧秀燕跟交通部長林佳龍更不計前嫌的為彼此拍照，讓這場典禮多了一點溫馨。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這就是「民主」與「風度」，這才是台灣「原來的樣子」！

黃暐瀚24日在臉書發文表示，一個民選的直轄市長，去出席民選的總統的就職典禮，在民主國家，一點問題都沒有，但如果不是為了防疫再加上路途遙遠，「我其實覺得韓國瑜市長也應該去，尤其，他是蔡英文這次的對手，出席，將更具意義。」

而針對馬英九跟江啟臣沒有出席典禮，黃暐瀚認為，馬前總統覺得，過去四年，這個總統並沒有說到做到，兩岸緊縮，外交頻斷，所以他拒絕出席；原本要出席的國民黨主席江啟臣，典禮前幾天，突然來個總統府密件洩漏，查都還沒查，就直接說是國民黨幹的，還「圍魏救韓」？簡直栽贓了。所以他們決定不去，有其「政治上的理由」。

▲林佳龍出席520就職典禮，在臉書PO文，並標記照片是台中市長盧秀燕拍的。（圖／林佳龍臉書）



對於侯友宜跟盧秀燕出席典禮，黃暐瀚表示，沒有那麼多政治的理由，出席，是應該的，也不必給予太多的責難。看到交通部長林佳龍，在典禮中，拿手機請鄰座的盧秀燕市長幫他拍照，PO網時還標明，這是盧秀燕照的照片；隨後，五都市長，一起拍了合照，誰照的？是林佳龍。

黃暐瀚說，時間往前回推一年半，盧秀燕跟林佳龍在台中競選市長時，還爭得你死我活，寸土不讓。選舉過後，各自在不同的領域為台灣人努力，儘管政治上是對手，但政治之外，一樣可以是朋友。

黃暐瀚大讚，謝謝林佳龍部長與盧秀燕市長，為大家示範了甚麼是「民主」與「風度」；這才是台灣「原來的樣子」！

▲五都市長出席520總統就職典禮合照。（圖／黃偉哲臉書）



不少網友看了貼文後留言表示，「台灣真的跟以前完全很不一樣」、「對，選完就過了！這才是真民主有風度器度」、「如果蘇有去拍拍侯的肩膀，會更有話題」；但也有網友持反面意見表示，「度量不用在這邊展現，我記得蔡英文以前也沒參加吧！」、「林佳龍敗選後高升交通部長，當然可以很有風度很開心啊」、「可惜一離開這場合又開始刀刀見骨了」。

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