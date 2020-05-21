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助畢業生克服求職困境　中市府辦「視訊就業博覽會」領先全國

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▲▼盧秀燕出席視訊就業博覽會現場。（圖／台中市政府提供）

▲中市府領先全國舉辦視訊就業博覽會，幫助畢業生克服疫情導致求職困境。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府為協助畢業生克服新冠肺炎疫情導致求職困境，21日領先全國舉辦「2020視訊就業博覽會」，網羅34家企業釋出1600個就業機會﹐面試以視訊代替面對面，降低群聚感染風險。市長盧秀燕表示，防疫期徵才求職不打烊，市府積極媒合，盼讓求才者安心就業。

台中市長盧秀燕今天上午前往國立中興大學，出席「2020視訊就業博覽會」開幕式，為期2天的就業博覽會，在中興大學與台中市就業服務處同步舉行。提供視訊設備進行面試，求職者也可選擇透過家中視訊設備與企業面談，此次就業博覽會投遞履歷人次近1,000人次，今日同時間上線面試人數預估高達上百人。

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▲▼盧秀燕宣布支持市裡各級學校舉辦畢業典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席視訊就業博覽會現場，為參與企業及求職者加油打氣。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席視訊就業博覽會現場。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，因應疫情，市府除在3月推出「視訊徵才活動列車」，更首創舉辦「視訊就業博覽會」，與企業、中興大學攜手合作，一改過去面對面媒合求才方式，改以視訊進行，已陸續舉行20幾場媒合服務，協助求才者及求職新鮮人找到適合的工作。

她也說，台中市1至3月求才資料庫新登記職缺達2萬0277人，較去年同期增加近6%，目前已媒合1萬件，歡迎民眾多加利用。

勞工局長吳威志表示，視訊求才邀集科技業的友達、矽品、高鼎精密、今國光學；製造業的力山工業、正新橡膠、裕隆汽車、永豐餘；生技業的大江生醫、興農；服務業的萊爾富、摩斯漢堡、宜得利等企業加入，提供工程師、品管與研發人員、儲備幹部等職缺為主，其中矽品、景碩科技皆開出逾百個職缺，工程師薪資更達4萬元至5萬5000元、研發人員薪資上看3萬8000元至4萬5000元。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，台中市就業服務處也與矽品合作，將於5月29日於矽品廠區內開辦擴廠說明暨徵才活動，將提供工程師及作業員職缺逾50個，歡迎社會新鮮人參加；另6月份還有2場次視訊聯合徵才活動，歡迎求職者上台中市就業服務處官網查詢( https://www.eso.taichung.gov.tw/2190993/post )。

中市勞工局長吳威志、新聞局長黃國瑋等人也陪同為線上企業與求職者加油打氣。包括市議員羅廷瑋、中興大學校長薛富盛、勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧、台中市工商發展投資策進會總幹事高禩翔及各總工會理事長等人均到場關心。

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