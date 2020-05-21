支持各校舉辦畢業典禮　盧秀燕：人生不同階段畢典都只有一次

▲盧秀燕宣布支持市立各級學校舉辦畢業典禮。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，台中市政府面對6月各學校畢業季，近日積極商討防疫措施。市長盧秀燕21日宣布，為讓孩子有美好回憶，她支持畢業典禮照常舉辦，後續視疫情發展彈性調整，做萬全準備。

台中市長盧秀燕今天上午針對6月即將到來的畢業季，市立高中職以下學校畢業典禮是否能舉辦做出說明。盧秀燕說開頭就說，「她支持畢業典禮舉辦！」她表示，畢業典禮是孩子們學習階段非常重要榮典，人生不同階段畢業典禮都只有一次，大家都很期待，因此她才宣佈台中市各級學校在做好防疫措施下都可舉行畢業典禮。

她表示，經徵詢將畢業的學生、家長、師長想法，教育局、衛生局、新聞局、公衛防疫專家等單位共同研商後，市府列出規範讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記；另親友陪同參加，授權各校依據場地大小做人數控管，提醒各校可開始籌備，讓孩子有一個美好、不一樣的回憶及榮典。

中市教育局說，學校應預先掌握觀禮人數，妥善規劃現場動線，建立應變機制，請各校確實遵照與落實防疫原則。教育局指出，因應疫情變化，各校可因地制宜、彈性調整，學校也可發揮巧思，可採行節目預錄、直播觀禮或視訊連線等各種方式，頒獎也可採分梯分流方式，避免人潮群聚，有效控管活動時間，簡化活動程序，舉辦一個兼顧防疫又溫馨的畢業典禮。

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