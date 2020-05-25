反送中衝擊「一國兩制」底線！　韓正：港國安法就是針對「港獨、黑暴」

▲反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議。中共主管港澳事務的國務院副總理韓正24日接見港澳政協時強調，世界上哪有一個國家可以容忍分裂國家的行為和恐怖活動，從國家層面進行香港國安立法，針對的是搞港獨、黑暴等極少數人，懲治是極少數。

據《新華社》報導，他表示，「修例風波」以來，「港獨」、「黑暴」破壞香港經濟社會發展，衝擊「一國兩制」底線，已成為香港社會的公害；從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央在維護國家安全方面應當行使的權力和應當履行的責任，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等的極少數人。

韓正指出，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的極少數違法犯罪行為，是為了更好地保障香港絕大多數居民的生命財產安全，更好地保障基本權利和自由，維護香港的長治久安和繁榮穩定，「全國人大有關決定以及全國人大常委會下一步有關立法，與香港基本法第23條的規定是並行不悖、相輔相成的。」

他進一步強調，中央堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，推動「一國兩制」事業行穩致遠。

最後，韓正希望，香港、澳門地區全國人大代表積極宣傳解讀全國人大有關決定，帶頭維護「一國兩制」和憲法基本法權威，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，積極參與粵港澳大灣區建設，為「一國兩制」事業作出新的貢獻。

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