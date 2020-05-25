熱戀期送百萬名車給女友　不到1年就分手...他告上法院堅持討回來！

▲男子強調所送的車子是結婚聘禮。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）

記者李振慧／綜合報導

南京市溧水區一名男子去年與女友熱戀期時，大手筆送了一台要價人民幣30多萬元（約台幣126萬元）的賓士房車給對方，還把車子登記在對方名下，如今分手後卻要求拿回車子，搞得2人鬧上法庭。男子宣稱，這輛車不是普通的禮物，而是「聘禮」，既然2人現在沒有結婚，當然應該要歸還給他。

《江蘇新聞》報導，居住在南京的嚴姓男子，去年5月結識孟姓女子後成為男女朋友，後來大方將名車當作定情物送給對方，沒想到交往不到1年2人就感情生變。去年11月，嚴男發現女友停在路邊的車子竟然開著車窗，一氣之下便拿走對方放在車上的皮包，對方報警後發現真相也氣到分手，2人當時簽了一份協議，上面表示嚴男所送的車歸孟女所有。

嚴男後來反駁，其實當時他是遭孟女恐嚇，如果不簽協議書就會讓警方繼續追究，所以隔天又反悔偷偷把車給開回家。孟女因為嚴男出爾反爾乾脆告上法院，嚴男也不甘示弱也提起反訴，車子其實是聘禮，2人沒結婚的話女方就應該歸還給他。

本案23日開庭，溧水區法院溧水區法院洪藍法庭負責人尹慶華表示，嚴男送禮時由於沒有舉辦儀式，所以不能判定為聘禮，不過孟女與嚴男分手後，疑似因為不堪對方騷擾後來又簽下同意歸還的手寫字條，「作為一個成年人，孟女要對自己的行為承擔一定責任，她既然已表達出同意車子過戶的意思，那我們就認為這是其確切的意願。」，最後一審判決孟女應該還車。

►我該答應女友嗎？

