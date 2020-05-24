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「100種Google Maps詛咒前女友」全台景點都有他　網狂笑：怨念好深！

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▲▼台北市立動物園,木柵動物園,台北市動物園。（圖／翻攝自Google Maps）

▲網友在台北市立動物園兩棲爬蟲動物館留下5星評論，卻充滿怨念。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

網友路易士近日在臉書分享「奇聞」，原來有一位男網友在Google地圖「評論」各個景點，不過卻帶著很深的怨念，在每個景點都「留言詛咒」前女友，讓他覺得根本奇觀，宛如「100種在GoogleMaps詛咒前女友的方式」。

路易士22日在臉書截圖寫道，「100種在GoogleMaps詛咒前女友的方式，全部同一個人寫的。比絕命終決站死法還有創意，沒去過的景點也硬要評論。」

請繼續往下閱讀...

不過特別的是這位恨意很深的網友，卻給每個景點幾乎都給「5顆星」評價，讓路易士也讚沒有因此亂給評「不影響店家，很棒很棒」。

點開這位特別網友的「足跡」，他2個月前到「豐原好樂迪KTV」便留下評論「沒帶前任去過，很可惜不能假裝沒站好撞她下樓梯」，到了「福山自然中心」寫下「帶前任去過，真希望有隻著猴的山羌突然衝出來把她撞下山」，甚至到了「台北市立動物園兩棲爬蟲動物館」還寫下「帶前任去過，真希望龜殼花、雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇、青竹絲一起跑出來咬她……。」評論還有不少人幫他按讚。

▲▼100種在GoogleMap詛咒前女友的方式。（圖／網友路易士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲100種在GoogleMaps詛咒前女友的方式。（圖／網友路易士提供）

但他3個月前也曾在新北市海山高中留下評價，似乎也透露分手原因「跟前任在這裡讀過，我恨我前任，長跑十年去澳洲打工就把我甩了。」

Google地圖出現這麼特別的評論不是第一次，但也讓網友看了嘖嘖稱奇，「我會笑死」、「媽祖那個蠻好笑的」、「大家的怨念好重」、「還都5顆星」、「當他前女友也太慘」、「滿滿的怨念啊⋯⋯」、「好狂」、「看了好療癒」、「應該不是不是前女友，是前男友」、「發洩比發生凶殺案好」。

▲▼100種在GoogleMap詛咒前女友的方式。（圖／網友路易士提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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