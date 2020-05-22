他其實早就想離開你！12星座想分手的3種表現

▲一段感情的結束不可能毫無徵兆，只是12星座的表現方式都不一樣。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）



記者張惠媛／綜合報導

分手總是一件令人難過的事，但不合適的關係總得結束才能開啟新的戀情，《星座好朋友》整理出12星座想分手時的3種行為，該放手就放手吧，別像個傻瓜一樣傻傻等待兩人的感情能回到當初。

開創星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

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表現一：不主動提分手

開創星座是逃避類型，對於他們不能接受或不敢面對的事情，都採用拖延戰術，能拖就拖、能避就避，就算是他們自己想分手，也會因為本性不夠乾脆和念舊而遲遲下不了決心，更不想因為這樣讓自己變成壞人，所以拖著拖著看能不能讓你主動提分手

表現二：變得冷淡

開創星座相當善用「耗時間」的方式，他們會開始忙個沒完沒了，可能十天都見不到一次面，等到感情慢慢變淡、兩人之間越來越疏離時，受不了的人自然會提出分手，那對他們來說就好解決了。

表現三：刻意惡搞

其實開創星座的本質是個相當程度的工作狂，所以當他們跟你說「在加班」的時候並不一定是假的，如果他們想逼退你，用的手段會帶點惡搞性質，比方說在外面喝到爛醉也不回家，或是寧可睡沙發也不願進房，這些表現就是他們想分手的前兆啦。

固定星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

表現一：不會表現留戀

固定星座很清楚自己的情感，這也讓他們面對感情的結束相當主動，會讓他們主動提出分手，可能不是因為變心，而是「受夠了」！一但有這種感覺，就會讓他們很清楚自己已經「不愛了」，自然也沒什麼好留戀，會徹底斬斷一切往前飛。

表現二：不再付出

固定星座愛上一個人之後會相當願意為對方付出，也很保護對方，但如果他們心中出現分手的想法，那麼就會慢慢停止付出，這樣的表現會很明顯，例如當你遇到挫折，他卻完全沒有詢問也不想了解，這樣就是不在乎你了。

表現三：鑽牛角尖

雖然開創星座很願意付出，但他們也會默默在心裡計算自己的付出得到什麼，當自己的付出換來失望一場，那他們可是會牛角尖鑽個不停，這種個性也讓他們無法忍受欺騙，所以一但固定星座問你問題時，你可千萬不能說謊，這只會讓他們更往裡頭鑽最後真的離開你。

變動星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

表現一：選擇認命忍耐

變動星座也算是逃避型的人，他們逃避的原因可能是覺得自己不快樂，但如果只是因為自己不快樂就跟對方分手，對方好像有點可憐，於是他們就會心軟，或是調整自己的想法，看能忍到什麼程度，而當他們忍到受不了、不想再管你的時候，就是萌生分手想法的時候了。

表現二：經常不跟你在同個空間

當變動星座已經不快樂，卻又無法逃脫時，他們就會轉向於外在環境尋求空間，如果變動星座經常不在家、或你在客廳、他就躲去書房，很少能跟他見到面，那可能他早就想跟你分手啦。

表現三：不斷說謊

其實變動星座的骨子裡相當熱愛新鮮感，他們沒辦法把感情暫時擱置，他們會試圖溝通，表達自己想要改變的心情，如果依舊無法改變、獲得新鮮感，他們就會在你面前變冷漠，在外卻依舊魅力十足，且習慣性地對你說謊，如果有這些跡象，就表示他不愛你了。