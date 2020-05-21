整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

▲蔡姓推拿師幫人妻進行整脊治療，卻治療出感情，不斷傳訊狂撩，讓對方丈夫見狀氣瘋提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

楊姓人妻因舊傷復發，於是找了蔡姓整骨師進行整脊治療，孰料，2人卻整脊整出感情，互相傳LINE調情，內容還提及「你濕了嗎」、「心在妳那裡，回不來了」等語。楊女丈夫發現後氣炸，立刻對蔡男提告求償，而法院審理後也判蔡男須賠償楊夫30萬元。

根據判決，楊夫提告主張，他與楊女結婚10多年，而楊女2017年1月間因為鎖骨骨折舊傷，引發嚴重肩頸疼痛，而找上蔡男做整脊治療，但沒想到，蔡男卻趁機與楊女示愛交往，還傳訊調情。

楊夫出示2人的對話紀錄，蔡男傳訊挑逗楊女，「傳一張裸照來看一下身材有沒有變」、「你濕了嗎」等語，以及楊女迫切想釐清2人關係而質問蔡男的對話，「我們倆到底是什麼關係？」、「根本就是男女朋友，你為什麼要騙我？」、「因為你從頭到尾就是不想講啊，你就是先做了再來說嘛！」。

然而，法院審理時，蔡男否認2人姦情，辯稱，他與楊女20年前是男女朋友，是後來楊女因身體不適找他推拿，並向他訴苦，他出於同理心，才傳訊關心，但2人只是一般朋友，因此拒絕賠償。

不過，法官不採信蔡男說法，認為2人對話明顯可看出關係相當親密，且楊女在質問蔡男時，蔡男也表示2人是很好的朋友、摯友，宥更加能證明2人已逾越結交普通朋友等一般社交行為的不正常往來，行為也超過社會一般通念能容忍的範圍，因此判蔡男須賠償楊夫30萬元。全案可上訴。

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