「全家除了他都希望離婚」　兒揭雙親分居14年：僅掃墓見過一次

▲蔡婦在分居14年後選擇斬斷婚姻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

蔡姓婦人與朱姓丈夫分居超過14年，這段期間只有在掃墓時曾見面，之後就完全聯繫不上，長期以來早已沒有夫妻之實，因此決定訴請離婚，讓兩人重新展開新生活。他們的兒子也出庭證稱，國中時經常看到父母吵架，「我們全家除了爸爸不知道意見，都希望媽媽離婚。」

蔡婦在判決書中主張，雙方是在1984年11月間結婚，婚後育有兩名子女，起初夫妻倆感情融洽，但2005年時丈夫無故離家出走，至今沒有回來過，算一算已經分居超過14年，分開期間也只有在掃墓時碰過面，之後就完全聯絡不上，這段婚姻出現破綻且難以修復，可歸責事由也是男方比較大，因此希望法官能裁准她的請求。

兩人的兒子也出庭證稱，雙親分居的原因應該是父親剛出獄，生活態度比較消極，「我小學時還可以，國中時他們就常吵架，高中時爸爸就不住在家裡，直到現在已經十幾年了」，至於上一次父子見面，記得是在20歲掃墓時，「我覺得媽媽綁著這樣的關係太麻煩了，而且還綁著債務，婚姻有名無實，我們全家除了爸爸不知道意見之外，都希望媽媽離婚」。

由於朱男經過合法並未到庭或出示書狀聲明，加上蔡婦決意離婚，兒子也不贊成繼續維持這樣的婚姻。新北地院法官認為，朱、蔡兩人長期缺乏互動，感情疏離，十多年來都是各行其事，至今仍處於分居的狀態，最後裁准離婚，全案仍可上訴。