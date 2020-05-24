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摩鐵激戰後傳訊：妳應該被弄的很空　人妻小王大聊「尺寸」綠帽夫崩潰怒告

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▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲唐男與夜市一陳姓攤販的妻子互加LINE後開始聊天，怎料聊著聊著2人竟產生情愫，還相約摩鐵性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

唐姓男子因逛夜市認識了在裡頭做生意的陳氏夫妻，唐男與陳妻互加LINE後開始聊天，怎料聊著就產生情愫，2人不只相約摩鐵性交，更曾大方傳訊大聊「妳應該被弄的很空」、「他的比我粗壯」等鹹濕內容。陳男發現妻子偷吃後，氣得與她離婚並提告小王，法院審結判唐男須賠償陳男20萬元。全案仍可上訴。

陳男2015年2月與妻結婚，婚後2人育有2女。陳男表示，妻子從2018年11月間就開始對他態度日漸冷淡，他驚覺有異故前去查看妻子手機，怎料卻意外發現老婆竟與1名唐姓男子互傳曖昧對話，為了查證妻子是否真的出軌，他找來了自己的3名朋友假冒唐男老婆的好麻吉，前去質問陳妻有沒有偷吃，同時還要求她當場簽下自白書，答應事後願意負起民事及刑事責任，同時保證自己往後不會再犯。

陳妻2019年3月17日簽下自白書時坦承與唐男上摩鐵性交2次，陳男知情後相當心寒，事隔5日與妻離婚，離婚後他因認為自己配偶權嚴重遭侵害，怒向唐男與前妻提告求償250萬元精神撫慰金。

法庭上陳妻表示，唐男是夜市的客人，一開始就知道她與陳男是夫妻，2018年9月間她因與前夫發生激烈爭執，大吵過後才開始與唐男聊天，聊著聊著就產生好感，進而發生關係。

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桃園地院審理時認為陳男提供的自白書證據力不足，因陳妻是在強制手段下所簽下的，自由意志顯然受到妨礙，故這部分不完全採納，但法官勘驗雙方LINE對話紀錄後，發現唐男曾說，「妳應該被弄的很空」、「他的比我粗壯」，陳妻則回應，「所以你無感咩」、「你之前說一個月1、2次…就跟嫂子阿，想說你的需求也太少了吧」等話，認為2人性交後以此經驗大方聊天，確實已侵害陳男配偶權，審結判唐男須賠償20萬元；另事後因陳男已和前妻和解，陳男撤告。

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