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下背痛3個月↑！他連蛋蛋都疼　驗精噴出「淡黃濃液」…醫師秒懂：就「它」了

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▲▼背部,背痛,腰,男子。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子因下背疼痛就醫，驗精後確診攝護腺發炎。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿宏因下背疼痛四處求醫，卻始終找不出病因，最後被下了個太過神經質的定論，還吃了一堆的抗憂慮的藥物，但也都沒有改善。直到阿宏找上義大大昌醫院泌尿科醫師王起杰，驗了精液後發現，其精液中白血球值超標，明顯是攝護腺發炎症狀，於是開立抗生素及消炎止痛藥給他服用，才稍有改善。

收治病例的義大大昌醫院泌尿科醫師王起杰表示，當時阿宏進到診間時神情相當沮喪，還坐立難安的向他表示，自己下背痛了半年，就連會陰部及睪丸都隱隱作痛。

請繼續往下閱讀...

起初阿宏以為自己是脊椎有問題，去看了骨科，也照了X光，但都顯示骨骼沒事，事後轉而找上泌尿科，也驗了尿液，卻仍找不出病因，最後還被說是太過焦慮、神經質，吃了許久的抗憂慮藥物也都毫無起色，讓他痛苦不堪。

王起杰表示，由於攝護腺位於骨盆腔中央，被稱之為骨盆心臟，一旦發炎就會出現下背、會陰、下腹悶痛等症狀，因此當時聽到阿宏述說自己的狀況後，腦筋第一個浮現的就是攝護腺炎，當下就請阿宏DIY，檢驗精液，才發現其精液中白血球值超標，也確診阿宏就是攝護腺炎。

▲收治本病例的醫師為義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰 。（圖／醫院提供）

▲王起杰醫師表示，罹患攝護腺炎必須服用抗生素及消炎止痛藥，且患者必須2至3周後回診，確定白血球值沒超標，才算完全康復。（圖／醫院提供）

王起杰表示，要檢視是否為攝護腺炎，最主要就是必須檢驗精液，必須透過精液才能確定發炎，光是驗尿，並不容易發現病徵，而發病時，精液顏色會從原本的乳白色變成混濁的淡黃色，而這時幾乎就能百分之百確定就是攝護腺發炎。

王起杰還提到，攝護腺炎又分兩種，一種為急性攝護腺炎，除了下背疼痛外，更有可能會導致發燒，這時就會開立抗生素及消炎止痛藥，若是症狀還未改善，則會開立肌肉鬆弛劑，基本上只要按時服藥就能康復。而另一種則為慢性攝護腺炎，發病至少超過三個月，除了同樣開立抗生素及消炎止痛藥外，患者還必須2至3周內就必須回診檢驗精液，確定精液中白血球值回復正常，才算是完全痊癒。

王起杰提醒，若要舒緩攝護腺炎造成的不適，可以採取骨盆溫水坐浴，水溫大約控制在40至42度，以促進血液循環減緩疼痛，不過要注意的是，急性攝護腺炎患者則不可採取此方式，以免造成病菌擴散，引發更多不必要的疾病。

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