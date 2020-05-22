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小王又揉又舔！她嬌怨「那個來」：不能69好遺憾　內褲送檢發現小蟲…老公氣瘋

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▲▼女性內褲,內褲。（圖／記者徐愷昕攝）

▲人妻在外找小三，老公拿她的內褲送檢，驗出男性精蟲，氣得對小王提告求償。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者陳韻如／台北報導

人妻小曼在外找小王，2人多次發生性關係，還互傳鹹濕對話，包括「奶奶抓起來有滿一點嗎」、「你看我，又抓又揉又舔的」、「最喜歡69了，那天因為我們好朋友來，不能69，心裡一直有缺憾，一定要補回來」等。小曼的蔡姓丈夫發現後氣炸，將小曼的內褲送檢後也驗出男性精蟲反應，因此對小王提告求償，而法官最後也判小王須賠償30萬元。

根據判決，蔡男提告主張，他與小曼結婚多年，而小曼的陳姓小王明知小曼已婚，卻仍從2015年開始與小曼互動曖昧，還私下單獨約會，他為了家庭的圓滿和諧，起初選擇原諒。孰料，陳男竟仍與小曼保持曖昧關係，還多次發生關係。直到2019年2月底，蔡男偶然發現小曼手機內的親密對話，並將小曼內褲送到醫院檢驗，驗出男性精蟲反應後，才知道2人並未切斷聯繫，氣得對陳男提告求償。

蔡男另外提出小曼與陳男的對話紀錄，內容包括，「像你今天的（內衣符號）就很好看」、「奶奶抓起來有滿一點嗎」、「你看我，又抓又揉又舔的」、「親愛的你瘦了、我在抱的我知道」、「一定要讓老公手抓滿才行」、「而且小老公才剛進去、電話就響了」、「還好你沒抽出來」、「最喜歡我們69了，那天因為我們好朋友來，不能69，心裡一直有缺憾，一定要補回來」等，對話極其鹹濕。

法院審理時，陳男矢口否認2人姦情，還稱，蔡男所提出的對話紀錄，是未經過小曼同意而私下竊錄的，依法應不具證據能力。不過，蔡男說法並不被法官採信，認為蔡男提供的對話雖不足以證明2人有發生關係，但對話內容確實超過一般男女交往的分際，已破壞了蔡男的婚姻，因此判陳男須賠償30萬元。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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