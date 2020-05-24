換妻玩出愛火…夫怒抓姦「獲賠60萬」！女模出招反制　纏訟5年倒贏300萬

圖、文／鏡週刊

李姓男子成立臉書粉絲團「樂×妻」，與從事業餘模特兒的鄭姓妻子揪同好進行換妻性愛遊戲，不僅在國內換妻，還多次組團赴海外辦換妻趴，但後來鄭女愈玩愈大，開始瞞著老公私約小王到汽車旅館開房間。李男認為遭妻背叛憤而提告。雙方不僅離婚，法官還判鄭女因外遇要賠償丈夫60萬元，鄭女不甘示弱，向法院提出分配老公的財產反制，4月底官司判決出爐，法官判李男要付前妻鄭女366萬餘元財產確定，2人發起的換妻社團則轉戰尺度較大的推特（Twitter），另闢新天地。

4月30日，高等法院針對台灣首宗「換妻」夫婦的財產分配官司作出宣判，李姓男子需付給前妻鄭姓女模366萬餘元確定，為雙方長達5年的法律戰劃下句點，這也是鄭姓女模私約小王遭抓姦判賠60萬元後並離婚，要求分配財產對前夫逆襲，最後讓她倒贏300多萬元。

換伴風險多 懷孕染性病

由於扯上官司，李姓男子創立的「樂×妻」臉書粉絲團一度被禁，已不如以往活躍，但換妻同好的熱情不減，轉戰「推特」（Twitter）繼續呼朋引伴，甚至在換妻活動結束後，立即將「戰況」po上網，完全不設防的大膽尺度，看得令人血脈賁張、心跳加速。

這起官司源於從事電腦耗材業的李姓男子，和小10多歲的鄭女結婚後，為尋求刺激，開始熱衷換妻活動，並創立樂×妻臉書粉絲團，透過網路號召同好，先一起吃飯、喝咖啡培養感情，若感覺合得來，再一起至汽車旅館開房間進行換妻性行為。

粉絲團會員有時也會直接從臉書及推特交換裸照讓彼此「審核」，略過吃飯、喝咖啡等程序，方便初次見面就約在房間「肉搏戰」，參加者多數是夫妻或情侶，有時為增加樂趣，也會開放給沒女伴的「單男」參加，團員通常都會約束全程戴保險套，但仍不時有擦槍走火，導致懷孕甚至染上性病的情形。

妻私找小王 互告鬧離婚

李男和鄭女2人原本到處與同好進行換妻性愛，多年來都相安無事，最後會鬧上法院，是因為鄭女2015年跳過粉絲團撮合，與一名蔡姓男子私約，進而交往，2人愛苗一發不可收拾，還會一同牽手出遊、相互餵食，甚至到汽車旅館開房間幽會。李男察覺有異，跟監後抓姦在床，對鄭女與蔡男提告通姦，並求償200萬元。

鄭女遭丈夫抓姦在床挨告後，也提告反制，指控丈夫帶她參加換妻活動，曾害她懷孕，還得了菜花，並將她穿著泳衣、浴袍的多張露乳清涼照po在樂×妻粉絲團，涉犯妨害風化罪，後來雙方離婚，面對遭丈夫求償200萬元，她訴請「分配夫妻剩餘財產」反制，認為丈夫的財產比她多1400百餘萬元，依法要付給她一半、700多萬元，夫妻倆翻臉後，大打法律戰。

有關私密照被po上粉絲團，法官認為，李男與妻子長期和樂×妻的成員從事交換伴侶活動，曾經多次共赴泰國清邁、曼谷、芭達雅，以及馬來西亞沙巴旅行，李妻知道自己的照片經由樂×妻帳號張貼，且該粉絲團並非公開社團，一般人看不到，李男po出妻子的性感照並不違法，2017年判他無罪確定。

法官沒共識 通姦爭論戰

但該案仍在法界引發熱烈討論，除因是罕見的換妻官司，此外，夫妻之間都在未遭強迫的情況下，一起參加換妻活動，彼此都同意對方與配偶以外的第三者發生性行為，這樣的同意屬於1次性還是永久性？若配偶之後私下與別人性交，另一方是否仍有通姦罪的告訴權？也出現前所未見的法律爭論。

法官們對於這樣的爭論，顯然並沒有共識，一審士林地院審理時，合議庭認為李男雖曾帶鄭女參加換妻活動，在參加活動當時，李男的確已同意、縱容妻子與其他男性發生性關係，不能對當時妻子的男床伴提告通姦，但這樣的同意，並不是永久有效，後來鄭女未獲丈夫同意與別的男生上床，丈夫還是有通姦告訴權，因此判鄭女與蔡男有罪。

然而，同屬士林地院的民事庭法官，見解卻與刑事法官不同，民事法官認為，丈夫既已帶妻子參加換妻活動，違反性道德及一夫一妻制精神，夫妻間的忠貞義務已消失，鄭女若與其他男子性交，也沒有侵害李男的配偶權，判妻子免賠。

上訴高等法院後，二審法官見解與一審完全相反，刑事通姦罪部分，法官認為鄭女曾向丈夫抱怨，說她後悔被帶進換妻世界，還因此懷孕及得病，足可證明丈夫多次帶妻子參與換妻行為，已經是「概括縱容」妻子與他人發生性行為，這樣的同意永久有效，認定丈夫無權對鄭女提告，妻子無罪，2017年改判不受理確定。

但二審的民事法官，對於同院刑事庭法官「概括縱容」的見解並不認同，合議庭認為，夫妻間要誠實，李男與妻子鄭女共同參加換妻活動，是為增加夫妻情趣，是基於夫妻間具有強烈信任基礎，且不涉及對他人發展男女情感的前提下，有限度地開放性關係對象，純粹享受肉體歡愉，抽離男女情感成分，但鄭女後來獨自與第三人蔡男發展感情，已破壞夫妻間互信，因此判她與蔡男連帶賠償丈夫60萬元確定。

歪風未平息 檢警難查禁

但2人的官司並未了結，直到今年4月30日，高等法院對鄭女要求財產分配的官司作出宣判，讓她倒贏了300多萬元確定，這場因為換妻衍生的官司大戰，才告落幕，但是換妻的歪風卻未平息。

知情人士指出，換妻團大多未涉及營利，開房間及餐飲費、道具費大都平均分擔，有時團員也會互相招待喝咖啡，金錢有剩餘則做為公費，性行為也都在室內進行，參加的夫妻都同意對方與其他人性交，有時會在不公開的臉書粉絲團或LINE群組分享相關照片，並不涉及性交易、妨害風化或通姦等刑責，檢警很難加以查禁。

且因時下不少夫妻崇尚開放性關係，換妻社團在臉書、推特等網路社群平台大行其道，粉絲、跟隨者動輒達上萬人，同好之間除了分享床戰照片外，也會上傳出遊的清涼露點照；但夫妻撕破臉後，這些照片往往可能成為訴訟攻防的證據，李男與鄭女這對換妻夫婦，官司打了5年才結束，衍生出的相關法律問題，值得換妻同好引以為鑑。



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