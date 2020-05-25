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3歲兒揹保溫袋睡著！24歲爸「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝

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3歲兒揹袋睡著！24歲林浚誠「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝光。（圖／東森新聞）

▲林浚誠帶著樂樂外送。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

父子的一天曝光！有網友日前直擊一名爸爸騎車載兒子送外送，感動上萬人。而這名父親是24歲的林浚誠，他和太太分居，獨立撫養3歲兒子「樂樂」，他白天到工地上班，晚上再帶著兒子到處送外送，雖生活相當辛苦，但他說，只要看到兒子平安快樂長大，一切都值得。

《東森新聞》直擊，雖外頭艷陽高照，天氣真的好熱，但只要能跟在爸爸身邊，樂樂就好開心。如果爸爸一次拿很多杯飲料，樂樂還會貼心幫忙分攤，小小身影和爸爸一前一後格外溫馨；有時候樂樂甚至會累到揹著保溫袋的背帶，直接在機車上睡著。

請繼續往下閱讀...

但其實林浚誠能陪樂樂的時間並不多，他說，白天就是做鐵工，晚上兼著跑外送，如果家裡有人可以幫忙帶兒子就幫忙帶，「如果不行，我就會帶著跑外送。」

3歲兒揹袋睡著！24歲林浚誠「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝光。（圖／東森新聞）

▲▼樂樂常在機車上睡著。（圖／東森新聞）

3歲兒揹袋睡著！24歲林浚誠「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝光。（圖／東森新聞）

雖樂樂喜歡一上車就坐在後座揹背帶，但林浚誠說，兒子坐後面常睡著，為了安全起見，還是要讓樂樂坐在前面，「他要睡著坐前面，我比較看得到他。」

林浚誠高中沒畢業就出來工作，婚後和太太分居，獨立撫養兒子，平日上午8時半到5時半在工地上班，下班後緊接著6時又要送外送，有時送到晚間10時，甚至還曾到凌晨，和兒子一個月的生活費林林總總差不多3萬元。

雖每天回到家都筋疲力竭，但林浚誠看到兒子的笑容，疲累一瞬間煙消雲散，「不然怎麼辦呢？對不對，每個父母都是為了小孩啊。」生活辛苦的他說，只要能看到兒子平安快樂長大，一切努力都值得了。

3歲兒揹袋睡著！24歲林浚誠「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝光。（圖／東森新聞）

▲▼林浚誠帶著樂樂外送。（圖／東森新聞）

3歲兒揹袋睡著！24歲林浚誠「白天鐵工9小時，晚間外送到凌晨」　父子一天曝光。（圖／東森新聞）

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