正妹驚「我的吳柏毅被盜用了」...戶頭剩55元　網超慌：刪不掉！神人救援

▲手機瘋狂跳通知。（圖／吳小姐授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名吳小姐日前發現，她的uber eats帳號遭盜用，且綁定帳戶裡的錢一夕間幾乎被刷光，重點是該平台帳號已無法登入，嚇得她急忙聯絡平台及銀行，事後她也忍不住呼籲，「大家快把外送平台全部換成現金吧！」

吳小姐週五睡醒後，看見手機上洗版式的通知，加上全是英文，才驚覺自己的uber eats帳號被盜用了，同時因綁定簽帳卡，使得帳戶裡的4萬塊錢，一夕間只剩55元，她錯愕直呼，「美好的禮拜五就從被盜刷開始！大家快把外送平台全部換成現金吧！」

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她向《ETtoday新聞雲》記者表示，有曾試圖登入uber eats的帳號，但只顯示該信箱「已經註冊過」，就是不讓她進到下一步，眼看每一筆訂單都被改名字，明顯是被人盜用。

▲戶頭原有4萬塊錢，結果剩55元。（圖／吳小姐授權引用）

事後，吳小姐迅速聯絡外送平台，而昨晚也陸續收到uber eats退款的通知，不過被盜刷的12筆訂單中，目前只看到11筆退款；至於銀行端則表示，等對方來請款會啟動調查。

po文一出，掀起熱烈討論，許多同樣綁定信用卡的用戶，連忙改設定想防範未然，紛紛表示「我取消信用卡支付了...豪可怕」、「最近好多這個平台盜刷的案例」、「好扯！我剛剛立馬刪了信用卡，剩Apple Pay跟line pay」、「嚇死人，我馬上刪除刷卡的付費方式」；還有網友直言，「我所有的刷卡消費，不管金額大小，一定有簡訊通知，平時不開放海外刷卡，這樣真的比較安全」。

另外，不少人發現無法更改，急忙留言求救，釣出熱心網友指導，由於帳戶必須隨時保持至少一種付款方式，所以想刪除信用卡資訊，要先新增其他的付款方式才行。

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