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「太超過了！」Uber小隻馬外送女　網一比對照大驚：是真的！

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▲▼女背Uber Eats外送包被拍下。（圖／翻攝自Facebook／UberEATS台灣）

▲女背Uber Eats外送包被拍下。（圖／翻攝自Facebook／UberEATS台灣）

網搜小組／董美琪報導

你遇過正妹外送員嗎？網友PO照只見一名穿著上班族OL套裝的女子，背著Uber Eats外送包包走在路上，看起來好像要去領餐外送。不少網友看了暴動「這種來送我就給小費了」。

網友22日晚間11點多在「UberEATS台灣」臉書社團PO文，照片中短髮女子穿這西裝外套及短裙，身後背著摺好的外送包，似乎正要去拿外送餐。由於很少看到女生穿著正式套裝，以走路方式送餐，立刻引起網友關注，有人猜測這不可能在台灣吧。

請繼續往下閱讀...

不過也有網友一看就看出，女子走在位在台中市台灣大道、安和路口附近，經比對Google Maps確實找到照片中的地點，照片真的是在台灣拍攝。一查發現，照片早在4月份已經在網路上流傳。

網友們看了紛紛留言「這太超過了」、「為什麼我從來沒有遇過」、「是上班時間趁機出來打工嗎？」、「可能在拍swag？」、「有唷！上次也看到妹子這樣背著送餐」、「我遇過一個超害羞的美少女，可愛到替她擔心安危」、「怎麼可能有這樣的外送員」、「可能是業務把Uber背包當公事包用」。

▼台中市台灣大道、安和路口。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼台中市台灣大道、安和路口。（圖／翻攝自Google Maps）

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