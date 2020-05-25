一言不合就躺馬路！情侶雙雙被輾壓…胡鬧女「痛失腹中胎兒」

▲孕婦躺在地上鬧。（圖／翻攝自星視頻，下同）



記者黃可昀／綜合報導

江西省贛州市一名孕婦日前發生車禍，但這起意外她自己應該負最大責任。當時她和男友起了口角，直接鬧脾氣躺在馬路中間耍賴，直到過了1分鐘48秒，一輛黑色轎車快速呼嘯而過，將情侶二人當場撞飛，女方最後也沒保住腹中胎兒的性命。

據《星視頻》報導，事發地點在贛州市龍南縣的金水大道，女子在火車上就感到身體不適，要求男友陪同去醫院檢查，結果兩人在對話過程中產生爭執，一路從火車站吵到馬路上，她先是給男友一記耳光，雙方越吵越激烈，完全忘記自己站在車來車往的大馬路上，後來女子更是崩潰躺在路上，男友也一臉無奈地勸說並拿出手機試圖求助，但沒有想辦法把女子先拉到旁邊去，任由她躺在地上胡鬧，同時身旁還有好幾輛汽車繼續駛過。

▲近2分鐘後悲劇發生。



由於兩人都穿著黑色衣物，女子平躺在馬路更是成為視線死角，一輛白色轎車路過時特意放慢速度，駕駛看了一眼便離去，想不到幾秒後意外發生，一輛黑色轎車毫無減速飛馳而來，撞擊前男子還伸出右手試圖攔住轎車，但汽車仍輾過女友並將他撞倒在地，兩人翻滾了幾圈後動彈不得。

警方表示，兩人後來被送往醫院救治，女子傷勢較重且懷有身孕，頭、臉多處擦傷，肩胛骨也斷裂，經過多日治療已脫離生命危險，但仍住院觀察中，不幸的是，她被迫要進行人工流產，想不到自己的無理取鬧竟害孩子喪失生命。

江西贛州龍南交警20日指出，情侶兩人占用馬路數分鐘，肇事駕駛則是疏忽沒注意到路上有人，事件3人必須負擔事故的同等責任。

▼爭執過程中還在馬路賞男友巴掌。

