台中機車闖紅燈撞轎車　女騎士「空翻一圈」倒地爬起快閃：我趕上班

記者李忠憲／台中報導

徐姓女子凌晨騎機車趕著到市場上班，闖紅燈撞上直行的白色小客車後人在空中翻滾一圈落地。白車駕駛潘姓男子雖立刻停車，並到回現場下車要了解狀況，徐女竟起身直接騎車離開，讓潘男傻眼。徐女供稱她趕上班才先騎走，警方認為她已違規，開罰闖紅燈及肇事逃逸。

▲機車闖紅燈撞上小客車後倒地，竟起身騎車快閃。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局交通分隊日前某日凌晨2點左右獲報，進德路、樂業路口發生車禍，員警立刻趕到現場了解狀況。

白色小客車駕駛31歲潘姓男子向警方表示，他開車走進德路直行過樂業路口時，突然一輛機車從左方道路衝出來，直接撞上他的右車身。他在前方停車後慢慢倒車回到事故地點要關心機車騎士，卻發現騎士自行起身將車扶起後，就繼續往前騎走。整個事件不到1分鐘，結局讓他十分傻眼，趕緊報警處理。

▲▼小客車遭撞後倒車回現場，機車騎士竟未留在現場，騎車離開。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警立刻調閱路口監視器，了解事發經過，果然發現車禍發生後，騎士在空中翻轉一圈後落地，還有1輛機車目擊回頭看白車。白車雖消失在監視器外，不久就倒車回到事故地點附近。只見騎士起身就直接騎車離開，白車駕駛下車也感到納悶。

警方循線找到騎機車的44歲徐姓女子，她到案時供稱，當時趕著到市場上班，闖紅燈撞上小客車，心想要先向公司報告才會離開。她有返回現場，但對方已不在現場等。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，員警勘驗雙方車輛毀損狀況後，認為徐女闖紅燈，肇事後未依規定處置已違反《道路交通管理處罰條例》。闖紅燈部分可開罰1800元至5400元，肇事逃逸部分除罰1000至3000元外，也將吊扣駕照1至3個月。

警方呼籲，即便深夜時段，民眾仍應遵守交通規則，維護所有用路人安全，若不慎發生交通事故，更要取得雙方共識，或請警方到場處理後，方可離開現場，切勿憑恃自我認知便宜行事，讓單純的交通事故變得複雜，後續該負的責任一樣逃不掉。

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