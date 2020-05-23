雲林稻穗「空包彈」　蘇治芬邀農改場協勘並呼籲農民速登記

▲北港、元長地區最近不少農民發現稻子不結穗，是俗稱「嘸交頭」的空包彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一期稻作將進入結穗期，但北港鎮與元長鄉發生有稻子不結穗出現「空包彈」稻米情形，受損面積達上百公頃，農民只能仰天長嘆，立法委員蘇治芬接獲農民陳情後，請農改場協助並要農民趕緊向公所登記，若面積達到標準，即可啟動救助機制。

北港鎮與元長鄉地區，最近不少農民發現稻子不結穗，是俗稱「嘸交頭」的空包彈，因數量持續增加，元長鄉長李明明獲報馬上派員現勘，立法委員蘇治芬也接獲農民陳情，22日邀請農改場前往調查協助。台南農改場嘉義分場長陳坤榮表示，這種現象和溫度及品種及肥料太重等原因有關，尤其太早插秧，天氣太冷會不結穗，最好選在立春後再播種最好。

▲北港、元長地區最近不少農民發現稻子不結穗，是俗稱「嘸交頭」的空包彈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

元長鄉農業課技士莊淞麟說，初勘許多稻穗空有其殼不結漿，據農改人員說，受害的稻作多數屬台中192號品種。這種稻子抗病菌力強，不必施太多藥也好管理，許多農民都選種該品種，但該品種不耐寒，尤其4月間正當稻米開始芒花結穗時，剛好遇上寒流，據專家指出只要受凍3小時就會出現不出漿，變成空殼稻，目前元長鄉「空包彈」稻米情形初估約25公頃。

農糧署雲林辦事處主任劉信良表示，出現空穗的農民要趕快到公所申報，縣府和農糧署會成立勘災小組勘驗，每塊田只要受損20%就可達到救助標準，若全鄉同一種作物受損逾500公頃且無收穫面積達25公頃，就可啟動現金救助。

▲受害的稻作多數屬台中192號品種，該品種不耐寒，目前元長鄉「空包彈」稻米情形初估約25公頃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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