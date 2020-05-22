雲林沿海防積淹水　水利處佈設251座抽水機具加強戒備

▲水利署針對雲林縣口湖鄉發布淹水二級警戒，雲林縣水利處已提前佈設防災，除清空滯洪池外設置多部移動式抽水站戒備。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地都有豪雨或大雨，水利署凌晨針對雲林縣口湖鄉發布淹水二級警戒，低窪地區及道路需特別注意淹水通報及注意防範積淹水，雲林縣水利處已提前佈設防災，除清空滯洪池外設置多部移動式抽水站戒備。

氣象局指出，受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今日屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、台東、澎湖有局部大雨發生的機率。

雲林縣沿海降雨量高，根據水利署紀錄口湖鄉誼梧站降雨量一度達43mm/1小時，雲林縣政府水利處長許宏博表示，梅雨季前亦已先將滯洪池排空、河道清阻，雲林縣轄內固定式抽水站有132座，移動式抽水站共119部分佈於20鄉鎮較易積淹水地區加強戒備。

▲水利署針對雲林縣口湖鄉發布淹水二級警戒，雲林縣水利處已提前佈設防災，除清空滯洪池外設置多部移動式抽水站戒備。（圖／記者蔡佩旻攝）

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