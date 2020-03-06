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疫情衝擊中南部傳肥料短缺　農糧署：足夠供應到春耕後

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▲▼肥料。（圖／農糧署提供）

▲肥料。（圖／農糧署提供）

記者林銘翰／台北報導

近日接連有農民紛傳，受新冠肺炎疫情影響，肥料將有短缺情形，多位民進黨立委6日於立法院召開記者會，與農糧署、台肥公司共同呼籲，目前肥料供應無虞，而且價格持續維持穩定，請農民朋友毋須恐慌，台肥公司及各民營肥料廠目前庫存量充足，可供應農友春耕需求無虞。

民進黨立委蘇治芬、蔡易餘、莊瑞雄、賴惠員、陳明文、鍾佳濱、黃秀芳、王美惠6日上午於立法院召開「免驚！肥料在哪裡？報你知」記者會，並邀請行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮與台肥公司等代表列席。

蘇治芬表示，今年適逢1月天氣回暖後遇到寒流，農民補肥需求量增加，近日農民擔心肥料原料來自中國，恐造成短缺情況，地方出現搶購風波，因此特別召開記者會向農民朋友說明清楚。

蔡易餘反映，許多嘉義農民買不到肥料，發現肥料上架立即搶購一空，越發造成農民恐慌的囤積心理，甚至是連台灣本地原料如硫酸銨、尿素肥料都缺貨，他在社群媒體上也頻頻向農民宣導，請農民視需求購買就好。莊瑞雄則呼籲大家「免驚」，台肥已經掛保證絕對夠用，不要跟衛生紙還有尿布一樣囤積，讓別人沒得用。

陳明文指出，農糧署每期作都會協調農會與合作社場辦理疏運肥料安全庫存，要求庫存肥料要適時釋出給農民。黃秀芳要求，農糧署配合台肥供貨釋出安全庫存，滿足農友需求，除了釋出安全庫存外，不要被假消息騙，而大量囤肥，需要多少買多少。

賴惠員也表示，農糧署去年5月台肥肥料每包降價20元，農糧署肥料價格千萬不能漲，甚是農糧署與公平會要特別注意，避免市場發生哄抬價格情形，以至於農民權益受損。

鍾佳濱則說，每年這個季節皆為水稻肥料需求高峰期，目前屏東稻農或肥料行訂肥料較慢補，台肥供肥都正常，希望台肥能加快補貨速度，避免農民恐慌搶購。

陳啟榮表示，根據統計，一期作需要肥料15萬噸，從去年12月截至3月3日為止已經供貨達18萬公噸，各肥料廠從施肥旺季之前已加強備貨，台肥公司及各民營肥料廠已全力投入產線，日供應量超過3000噸，足夠供應到春耕後都沒有問題。

陳啟榮說，農糧署肥料安全庫存目前已超過16500噸，農友在正常施肥狀況下，我國肥料供應絕對能足夠。此外，製肥原料來源多元，我國自中國大陸進口原料僅占3.1%，其他主要來自印尼、中東、加拿大等地，則不會受疫情影響產線。

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