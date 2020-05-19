水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

▲今日上午下著徬沱大雨，數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場拉舉「堅決反對設置太陽能板」白布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林農田水利會計畫在嘉南大圳大屯馬光支線農田灌溉水路上架設太陽能光電板，因兩側防汛道路由附近農民做為曬穀場使用，鄰近里民平日早午均於此散步運動，恐置後恐影響曬穀物空間，數十位農、里民19日前往掛白布條表達堅決反對立場。立法委員蘇治芬到場關切並建議水利會應以農民需求優先考量。

西屯里長王文杉、前西屯社區理事長吳東桓均表示，馬公厝支線祿杉橋至西屯橋兩側約500公尺，長年沒有整理雜草叢生，2018經地方向虎尾鎮公所爭取經費改善後再加上里民集資舖設柏油，改善後寬敞空間成為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，如太陽能板設置於此，恐影響農作使用及運動空間，因此反對。

上午下著徬沱大雨數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場懸掛「堅決反對設置太陽能板」白布條，立法委員蘇治芬到場關切指出，中央確實是鼓勵綠能，但並沒有要求或強制水利會權管溝渠設置太陽能光電，已向雲林水利會反應地方心聲，個人也反對在該段設置太陽能板，建議水利會要體貼、尊重地方民意。

▲當地民眾認為，空闊空間為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，太陽能板設置高3米，並外擴1.5米，恐影響農作使用及運動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林農田水利會對此回應表示，綠能發電是國家政策，因此水利會配合設置太陽能板，然而前提是必須尊重當地民眾意願，於該處設置太陽能板是早在林文瑞任會長時就已訂定的契約，依照契約規定，承包商必須取得當地居民的同意始能施作，如果未能成功取得民眾同意，水利會則將依契約書第九條之規定調整契約內容。

雲林農田水利強調，會將請承商尊重地方民意，將請承包商提出有效且為民眾滿意之方案，否則仍將以民意為首要考量，重新調整契約。

▲前西屯社區理事長吳東桓均指出，寬敞空間為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，如太陽能板設置於此，恐影響農作使用及運動空間，因此反對。（圖／記者蔡佩旻攝）





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