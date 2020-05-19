　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲今日上午下著徬沱大雨，數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場拉舉「堅決反對設置太陽能板」白布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午下著徬沱大雨，數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場拉舉「堅決反對設置太陽能板」白布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林農田水利會計畫在嘉南大圳大屯馬光支線農田灌溉水路上架設太陽能光電板，因兩側防汛道路由附近農民做為曬穀場使用，鄰近里民平日早午均於此散步運動，恐置後恐影響曬穀物空間，數十位農、里民19日前往掛白布條表達堅決反對立場。立法委員蘇治芬到場關切並建議水利會應以農民需求優先考量。

西屯里長王文杉、前西屯社區理事長吳東桓均表示，馬公厝支線祿杉橋至西屯橋兩側約500公尺，長年沒有整理雜草叢生，2018經地方向虎尾鎮公所爭取經費改善後再加上里民集資舖設柏油，改善後寬敞空間成為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，如太陽能板設置於此，恐影響農作使用及運動空間，因此反對。

上午下著徬沱大雨數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場懸掛「堅決反對設置太陽能板」白布條，立法委員蘇治芬到場關切指出，中央確實是鼓勵綠能，但並沒有要求或強制水利會權管溝渠設置太陽能光電，已向雲林水利會反應地方心聲，個人也反對在該段設置太陽能板，建議水利會要體貼、尊重地方民意。

▲當地民眾認為，空闊空間為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，太陽能板設置高3米，並外擴1.5米，恐影響農作使用及運動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲當地民眾認為，空闊空間為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，太陽能板設置高3米，並外擴1.5米，恐影響農作使用及運動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林農田水利會對此回應表示，綠能發電是國家政策，因此水利會配合設置太陽能板，然而前提是必須尊重當地民眾意願，於該處設置太陽能板是早在林文瑞任會長時就已訂定的契約，依照契約規定，承包商必須取得當地居民的同意始能施作，如果未能成功取得民眾同意，水利會則將依契約書第九條之規定調整契約內容。

雲林農田水利強調，會將請承商尊重地方民意，將請承包商提出有效且為民眾滿意之方案，否則仍將以民意為首要考量，重新調整契約。

▲今日上午下著徬沱大雨，數十里民、農民穿雨衣、戴斗笠撐傘到場抗議，抗議民眾在現場拉舉「堅決反對設置太陽能板」白布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前西屯社區理事長吳東桓均指出，寬敞空間為地方運動場所及曬稻穀、花生最好場所，如太陽能板設置於此，恐影響農作使用及運動空間，因此反對。（圖／記者蔡佩旻攝）


►「時間對我們來說完全沒用！」


【其他新聞】

►雲林文化觀光推出縣旅振興　6月報名還可抽汽車

►雲林上午大雷雨　沿海鄉鎮麥寮鄉、台西鄉一度多處積水

►梅雨鋒面報到　雲林蔬菜產地農民冒雨採收

►「從牧場到餐桌」雲林產銷履歷第一名　台全珍豬產銷履歷滷肉飯擔開幕

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

雲林麥寮橋頭國小重建　彩虹海上碉堡打造入口意象嶄新落成

疫情趨緩！醫院體恤前線醫護辛勞　大手筆贈住宿溫泉券

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

雲林斗南公論路遇雨即積水　民怨人車難行需改道

水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

知道愛車定期檢驗日期嗎？　登記手機號碼方便收到通知

「高雄怎麼走？」他騎到恆春逢人就問　迷途80公里警助平安返家

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

雲林麥寮橋頭國小重建　彩虹海上碉堡打造入口意象嶄新落成

疫情趨緩！醫院體恤前線醫護辛勞　大手筆贈住宿溫泉券

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

雲林斗南公論路遇雨即積水　民怨人車難行需改道

水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

知道愛車定期檢驗日期嗎？　登記手機號碼方便收到通知

「高雄怎麼走？」他騎到恆春逢人就問　迷途80公里警助平安返家

北市首個TOD案在士林！20樓購物商場、飯店2023年完工

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

中職／每2個月公布比賽球檢測　聯盟要求廠商以0.560改善

快訊／侯友宜確定出席520總統就職典禮：國家大事前個人黨派不重要

鼎泰豐美女服務生被肉搜！　IG狂曬「兩粒大籠包」PTT鄉民暴動了

軍校幹部調職遭爆「找女主管作陪」　上校怒告媒體、國防部曝「拔官真相」

LINE「520用貼圖傳心意」拿萬元大獎　白爛貓推出全新貼圖「傳情好友」

媽寶萌喵2歲了還沒斷奶！　貓媽寵兒「隨時倒地」讓牠吸

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

桃園防疫旅遊　5月27日起登場

桃園拐童犯嫌　專挑小男童下手

違規男拒繳百萬　執行署：3次未到將拘提

耐斯王子大飯店結合外送平台推美食直送

蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

屏東男路倒民眾急報案　「手突揮動」嚇到警

桃園「安心即時上工計畫」　增加職缺

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！

台南藍軍要求市府降租金5成並回溯

男畢羊縱走小腿骨折　警消摸黑上山救人

更多熱門

相關新聞

雲林無焚化爐垃圾堆置再現危機

雲林無焚化爐垃圾堆置再現危機

雲林縣口湖鄉垃圾堆置轉運場累積超過兩千噸，立法委員蘇治芬11日邀集環保署環境督察總隊長李健育、口湖鄉長林哲凌等到口湖會勘，共同呼籲縣政府處理垃圾要有策略，現場也承諾中央將為縣府廢棄物政策把脈，邀請雲林縣府與縣內20鄉鎮到中央會商垃圾解決方案。

屏東市公所建置3處太陽能光電發電系統

屏東市公所建置3處太陽能光電發電系統

她曝電費「最低65元」關鍵　網傻：可娶了

她曝電費「最低65元」關鍵　網傻：可娶了

台達太陽能建築設計賽北京開跑

台達太陽能建築設計賽北京開跑

台南8座太陽能電子紙智慧站牌啟用

台南8座太陽能電子紙智慧站牌啟用

關鍵字：

太陽能綠能發電電光板雲林農田水利會蘇治芬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面