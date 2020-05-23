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未受豪雨轟炸　台東縱谷米倉稻作仍現「空包彈」

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▲▼ 未受豪雨轟炸，台東縱谷米倉稻作仍現空包彈 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 未受豪雨轟炸，台東縱谷米倉稻作仍現空包彈 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

近日梅雨鋒面帶來豐沛雨量，造成西部各地傳出農災，台東雖未受豪雨轟炸，但因4月間寒害影響，縱谷地區3鄉鎮稻米空包彈情形嚴重，台東縣政府農業處長許家豪23日與台東縣議員黃瑞華、楊清順及關山鎮長戴文達前往關山鎮各里實地勘查，並聽取農民心聲。據悉月眉里的稻田受創嚴重，至少有8成空包彈，每枝稻穗直挺挺，農民希望農業處從寬從速盡力協助農民申請災害損失。

縣議員黃瑞華指出，4月13日受強烈冷氣團影響，今年提早插秧的稻田恰巧遇到這波寒害，該入漿的稻穗完全沒有入漿，本來農民還抱著希望，可是時間漸漸拉長，應該飽滿變黃的稻穗，還是佇立田中央直挺挺 、一柱擎天，農民期待收成的希望完全破滅。

▲▼ 未受豪雨轟炸，台東縱谷米倉稻作仍現空包彈 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

鎮長戴文達表示，從5月18日起，鎮公所已經開始受理農民申報災害面積，到22日下班為止，報災面積已達2百多公頃，公所人員復勘查核也有1百多公頃達標，許多稻田一區空包彈甚至超過8成，鎮內各里受災情形相當嚴重。

農業處長許家豪指出，上個月中旬發生寒害後，即指示同仁要儘速追蹤低溫影響農作物遲發性的災情，並發函全縣16個鄉鎮公所，啟動農糧情調查作業資訊系統，將災害情形上網登打詳述及報送，以利進行災害影響評估報告給中央單位。他強調農業處一定會加快速度協助農民，並宣導鹿野、關山、池上農民務必就地向鄉鎮公所提報災害損失，在未完成申報前千萬不要貿然收割，以免沒有憑據，農業處會將彙整資料報送，同步向農糧署爭取救助作業即日啟動。

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