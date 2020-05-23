穿雨衣吃火鍋！拿冰淇淋「雨水全滴落」幫客加料　他看傻眼

▲近日全台濕漉漉，遍地開起傘花。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

近日全台遭雨彈襲擊，濕冷的天氣最適合吃熱騰騰的鍋物。一名網友日前在火鍋店目擊有客人「穿著雨衣吃飯」，不僅把地板弄濕容易發生危險，拿取醬料時雨水也滴進食材裡，相當不衛生。貼文一出，網友們也都大嘆母湯。

「餐廳內不用脫雨衣是三小？」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他日前在小火鍋店用餐時，看到一名客人明明已經進到室內了，卻不脫雨衣，堅持穿著吃飯，讓他覺得很不解。

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▲ 客人穿著雨衣吃飯 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，對方穿著雨衣用餐，不只椅子全濕，地上也都被滴滿雨水，增加了店內人員摔倒的機率。除此之外更可怕的是，那人拿取醬料和冰淇淋時，身上的雨水全部滴進食物裡加料，原PO目擊後覺得相當傻眼。

原PO無奈指出，店裡完全沒有一個員工要去制止那位客人，沒有要把關名譽和品質的意思，之後應該也不會再去消費了。

文章貼上網後，網友們搖頭表示「站在食品衛生上來看真的很母湯」、「穿雨衣吃飯是要瘦身嗎」、「新型隔離衣」、「是多懶啊，何況這樣吃東西不會很痛苦嗎」。

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