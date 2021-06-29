一句「要量額溫喔」被客訴　蛋糕店員同感嘆：提醒戴口罩也會

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情期間，出入公共場所除了填寫實聯制、噴酒精消毒雙手之外，有時也需要配合量體溫。一名女網友28日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，自己因為一句「要量額溫喔」被客訴，真的覺得很扯。沒想到這篇文章一公開，引來各行各業服務員的吐槽，「我們是蛋糕店，拿出蛋糕請客人戴口罩，結果也被客訴。」

▲部分公共場所會設置紅外線熱像儀偵測訪客體溫。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

原PO提到，一名客人因為不滿她說「要量額溫喔」，竟然氣到客訴，但同一句話、同一種語調，每個人聽到的感受多少都會有些不同，大多數顧客也都願意配合量額溫，就只有這個人覺得不舒服，實在是覺得很扯，「難道我還要鞠躬哈腰，用手掌比著『歡迎光臨，真是不好意思，麻煩這邊量個額溫，非常謝謝您』嗎？」

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而原PO這篇抱怨文也說出許多服務員的心聲，並紛紛留言表示，「我們是蛋糕店，拿出蛋糕請客人戴口罩，以免口水噴濺，結果也被客訴」、「遇過自稱在當地住了15、16年的老顧客，不是不配合實聯制，就是忘記戴口罩，還堅持一定要進來買東西」、「看過客人只因為商品沒特價，就對超市店員大小聲，結帳還甩錢，真的是很傻眼」。

不過，也有部分網友站在消費者的立場，分享自己碰過的天兵服務員，「我遇過那種只跟我說一聲『來』，然後笨手笨腳量老半天，我就像呆瓜一樣站在櫃檯給他玩，最後也沒說聲謝謝或對不起，還不如機器好，會報數，還會說體溫正常。」