量體溫不耐煩！阿伯烙台語　狠酸「台灣人就怕死」櫃台妹傻眼

▲現在到哪都要實聯制。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為三級警戒的關係，照理來說，一般人要到店家消費，都習慣先實聯制，也配合量體溫。就有女網友在臉書《爆怨公社》發文，說她在文具行擔任櫃台，所以要盯著客人實聯制，日前卻遇到一位中年男客，對方雖然配合量體溫，但態度始終不耐煩，還用台語酸了一句「台灣人就那麼怕死」，讓她超傻眼。

「不好意思，容許小妹抱怨一下……」這位女網友文中表示，該位男客目測約5、60歲，她提醒要量體溫，對方卻一臉不耐煩、不情願，好不容易量完，男子卻突然用台語補了一句「台灣人就那麼怕死！」

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原PO聽到這句話臉都綠了，忍不住「臉上三條線」，但又覺得對方已經配合，不能表示什麼，也擔心回嘴會被投訴服務態度差，所以才想發文求助，「如果是你們會怎麼樣？」強調自己不是要討拍，「只是心裡有疑問，怎麼會有人這樣講……」

▲除了實聯制，量體溫也成了每個人的日常。（圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少服務業的同行紛紛跳出來安慰原PO，「我能懂妳的感覺，我也是做服務業，每天都會遇到那種要他口罩戴好，就好像要殺他爸媽一樣」、「做服務業都這樣，我家的客人也每天碎碎唸，當沒聽到就好，不然心情會很差」、「你還沒碰過一堆阿婆，死都不肯簽名或實聯制，竟然說『要是有人確診，我要被隔離』。」

其他人則是忍不住留言，「只不過就量個體溫，台灣人就這麼怕麻煩嗎」、「就讓他唉一唉吧～他可能也悶壞了而已。跟你沒關係的啦」、「不怕死是你家的事，不要連累那些無辜的人好嗎？暫時配合很難嗎？覺得難就不要出門啊，現在哪裡不都是實名制」、「問題不是他自己怕不怕死，是他付不起當傳播者的這個責任，很多人是不怕死，但怕罰錢。」