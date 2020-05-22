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北韓新冠「零確診」　檢疫院長：高層重視+提前部署！

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▲▼北韓平壤金正淑紡紗工廠女工量體溫。（圖／朝中社）

北韓對新冠疫情採嚴格防控手段。圖為平壤金正淑紡紗工廠的女員工正在量體溫。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓迄今新冠疫情「零確診」。「中央緊急防疫指揮部」成員、「國家衛生檢疫院」院長朴明守日前在接受大陸「新華社」記者書面採訪時表示，全球新冠疫情爆發以來，北韓尚未發現新冠肺炎確診患者。他們之所以抗疫成功，全在於高層重視、而且及早展開了嚴格防疫措施。

朴明守說，為防止新冠疫情的流入與傳播，北韓將衛生防疫體系轉為「國家緊急衛生防疫體系」，「中央緊急防疫指揮部指揮」各級衛生防疫部門在全國迅速開展防疫，透過醫學隔離、衛生宣傳等工作維持穩定的防疫形勢。

他指出，北韓的黨和政府對新冠疫情始終保持高度重視和警惕，勞動黨中央政治局4月11日召開會議後，決定進一步採取措施應對新冠疫情，並通過了勞動黨中央委員會、國務委員會、內閣抗擊疫情的共同決議書，要求繼續對國家緊急防疫工作加大力度。

這位檢疫院長強調，在「中央緊急防疫指揮部」統一指揮下，各級緊急防疫指揮部切實保障全國防疫工作的組織性、一致性、義務性，各部門、各單位切實保障防疫物資供應，各地還持續強化對居民的衛生宣傳和醫學觀察。

朴明守認為，在中央部署得當、措施果斷的情況下，各級政府狠抓落實也是抗擊疫情的關鍵。為此，北韓不僅透過官方媒體加大宣傳力度，還派出宣傳車向居民進行衛生防疫宣傳，要求全體居民出門必須佩戴口罩，進出各單位和公共場所必須進行體溫檢測和手部消毒。

朴明守說，以首都平壤為例，各級部門積極展開防疫宣傳和防疫管理，各地鐵站對地鐵列車和電梯進行嚴格消毒，公車上的電視反覆播放防疫知識，公車司機自覺性的對公車車輛進行消毒，並確保乘客有都戴口罩。平壤還對各大商場和餐廳服務人員進行嚴格的健康檢查，對門把、電梯、櫃檯等地方嚴格消毒，顧客需接受體溫檢測。

朴明守堅信，在最高領導人金正恩同志領導下，北韓黨和人民團結一心，一定能夠取得疫情防控的最後勝利。

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