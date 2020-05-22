　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲趙立堅。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球大爆發後，中國外交部對外的輿論開始採取強硬的態度，因此被稱為「戰狼外交」。不過，中國駐義大利大使李軍華日前受訪時指出，部分國家少數政客不斷抹黑中國，外交官當然要「還原事實、講明道理」，但他卻認為「戰狼」不是合適的標籤，改成「功夫熊貓」或許更貼切。

綜合陸媒報導，針對新冠肺炎疫情在義大利肆虐，中國駐義大利大使李軍華20日接受《晚郵報》專訪時，被問及中國在全世界的外交機構多年來都很安靜、謹慎，近來很多外交官積極發生，因此外界使用「戰狼」來形容中國外交輿論戰。

李軍華回應稱，中國人的基因是崇尚已和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」，所以中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏，但遺憾的是，總有部分國家的少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，還藉著疫情反覆抹黑、汙名化中國。

李軍華續指，中國人民為防控疫情作出的巨大犧牲，又向多國出口防疫物資，為國際抗疫作出了重要貢獻，「請問這些造謠抹黑，對中國公平嗎？道德嗎？」所以他認為中國外交官對外「還原事實、講明道理」是很合理的，這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。

「相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。」不過，李軍華卻強調，他不認為「戰狼」是合適的標籤，改為「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

ET快訊
快訊／屏東率先宣布！來義、春日2鄉明日停班停課
歐陽靖老公「曾是成人界一員」！大方曝工作細節　狂讚：我佩服他
北京推港版國安法！民進黨斥「一國兩制已死」　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

新北財庫快見底！　議員喊中央速撥款：紓困核定率79.5%卻沒錢發

立院三讀／公務員懲戒委員會更名「懲戒法院」　懲戒程序改採一級二審

中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

設籍高雄公務員、台鐵員工6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜情況非常危險

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

「停止罷韓」再遭駁回4理由曝　葉慶元：困惑又難以理解

美國疫情沒控制住　柯文哲：川普連任會危險

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

新北財庫快見底！　議員喊中央速撥款：紓困核定率79.5%卻沒錢發

立院三讀／公務員懲戒委員會更名「懲戒法院」　懲戒程序改採一級二審

中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

設籍高雄公務員、台鐵員工6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜情況非常危險

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

「停止罷韓」再遭駁回4理由曝　葉慶元：困惑又難以理解

美國疫情沒控制住　柯文哲：川普連任會危險

喝太嗨翻牆闖動物園！波蘭醉漢與棕熊「水中纏鬥」...園方坦言：不是第一次

立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

陽光玻璃屋+120坪草地！半世紀總裁老屋重生　打造絕美藝文空間

植樹共創綠色城市種下感恩樹苗　新北喜慶國際生物多樣性日

方大同疫情宅在家　突向粉絲告解：打擾你們了！

不斷更新／全台23日停班停課懶人包一次看　高雄市22:00宣布！

4月新增房貸平均利率1.381%　續創歷史創新低紀錄！

立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

南下協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門　業者赴台南市府抗議

雙鐵能否開放站票？　陳時中：一車站5~6人就算多

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

快訊／韓國瑜再聲請「停止罷韓」　遭法院駁回

高雄各區傳災情　綠議員酸：韓國瑜破功

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」惹哭網

韓國瑜看治水成效　強調「退水速度」是重點

罷韓民調一面倒！館長：6月6日很刺激

快訊／2度聲請「停止罷韓」！法院裁定出爐

了不起！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

連勝文反罷韓：勞民傷財幫了誰？

高雄鹽埕新興街淹水　住戶：6/6之後就不會了

會議不見韓國瑜　高市府公布照片

侯友宜宣布：25日起恢復畢業旅行　100人以下室內場館

用公務車超時　立院：仍會公布名單

設籍高雄公務員6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜非常危險

更多熱門

相關新聞

世界羽聯宣布2020年剩餘巡迴賽程

世界羽聯宣布2020年剩餘巡迴賽程

世界羽聯（BWF）4月初宣布，8月前的世界巡迴賽事全都暫停，不過隨著各國疫情逐漸趨緩，22日也公布了2020年剩餘賽程的時間調整，其中有更改新日期的就有5站，包括原定要在6月16日舉行的今年第二場超級1000賽等級的印尼公開賽。

日防衛白皮書指「陸趁疫情散播假消息」

日防衛白皮書指「陸趁疫情散播假消息」

北韓新冠零確診　院長：提前部署

北韓新冠零確診　院長：提前部署

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

為了搶240救濟金　3女遭踩死9傷

為了搶240救濟金　3女遭踩死9傷

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19義大利戰狼外交李軍華功夫熊貓

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

懷中小貓健康長大　溫柔獼猴卻消失了

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面