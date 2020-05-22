中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

▲趙立堅。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球大爆發後，中國外交部對外的輿論開始採取強硬的態度，因此被稱為「戰狼外交」。不過，中國駐義大利大使李軍華日前受訪時指出，部分國家少數政客不斷抹黑中國，外交官當然要「還原事實、講明道理」，但他卻認為「戰狼」不是合適的標籤，改成「功夫熊貓」或許更貼切。

綜合陸媒報導，針對新冠肺炎疫情在義大利肆虐，中國駐義大利大使李軍華20日接受《晚郵報》專訪時，被問及中國在全世界的外交機構多年來都很安靜、謹慎，近來很多外交官積極發生，因此外界使用「戰狼」來形容中國外交輿論戰。

李軍華回應稱，中國人的基因是崇尚已和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」，所以中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏，但遺憾的是，總有部分國家的少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，還藉著疫情反覆抹黑、汙名化中國。

李軍華續指，中國人民為防控疫情作出的巨大犧牲，又向多國出口防疫物資，為國際抗疫作出了重要貢獻，「請問這些造謠抹黑，對中國公平嗎？道德嗎？」所以他認為中國外交官對外「還原事實、講明道理」是很合理的，這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義。

「相信任何國家的外交官面臨同樣的情況都會做出同樣的反應。」不過，李軍華卻強調，他不認為「戰狼」是合適的標籤，改為「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

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