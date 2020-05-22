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香港民主黨到中聯辦抗議港版國安法　被警方依「違反限聚令」開罰驅離

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▲▼香港泛民主派議員反對新國安法，在中聯辦周邊與警方發生衝突。（圖／路透）

▲香港民主黨在中聯辦與警方發生衝突。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

北京推出「港版國安法」且預計28日人大落幕當天通過，香港民主黨今（22）日號召二十多人，遊行到中聯辦高叫口號抗議，被港警依違反限聚令，以相關條例當場開罰，並警告3次立即解散。

綜合港媒報導，香港民主黨22日12時許舉行反對「港版國安法」遊行，主席胡志偉號召20多人，從西區警署出發前往中聯辦，期間高舉著「國安惡法摧毀香港」、「香港人反抗」等橫幅布條。

到達中聯辦後，發現港警早已在場架起封鎖線，並警告民主黨成員3次立即離開現場，最後以「違反限聚令」票控20多人。港警稱，警方發現西區德輔道西一帶有一批人士聚集，針對在場人士違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）作出多次口頭勸喻警告無效，遂向18男6女，年齡介於22至66歲，發出定額罰款通知書。

香港中聯辦發言人強調，香港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害國家安全的行為，針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的言論、新聞、出版、集會等自由不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。

另一方面，民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊昨晚（21日）表示，北京推行法案時「完全無諮詢民意」，像是「將聖旨強加在香港人頭上」，無論最終是直接頒布實施或透過本地立法，香港都已變成「一國一制」。她還批，中央沒有吸取到《逃犯條例》的教訓，視「一國兩制」、高度自治和《基本法》為無物，將港人「僅餘的自由」都視為「眼中釘」。

根據全國人大常委副委員長王辰的說明，草案共有7條，主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。王晨在會上表示，「一國兩制」在香港實踐過程中遇到新情況，出現新風險、新挑戰，香港的國家安全風險日益突出，特別是去年修例風波以來，「反中亂港」勢力主張獨立，公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，暴力對抗警方執法，癱瘓政府立法會。

王晨說，近年來外部勢力為香港反中亂港勢力撐腰打氣，有關行為嚴重挑戰「一國兩制」原則、嚴重危害國家主權，因此必須採取有力措施，依法防範制止和懲治。

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

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