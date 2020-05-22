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美國疫情沒控制住　柯文哲：川普連任會危險

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▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨22日在立院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，台北市長柯文哲受邀出席發表短講。柯文哲指出，台灣防疫做得很好，但後續的紓困振興有很大的戰略錯誤；他還分析，美國現在還是每天增加2萬個新冠肺炎病例，疫情顯然還沒控制住，「目前全世界確診案例最多是美國，川普蠻危險的」。

柯文哲說，美國作為世界最強大的國家，昨天新增幾個案例？我剛才看這數字，如果每天美國增加2萬人，再2個月、再6個月，川普連任會危險，這政治上很現實，如果每天增加2萬人，川普危不危險？

「目前全世界確診案例最多的是美國，所以坦白講川普蠻危險。」柯文哲說，這對川普是一個很大的政治危機，因為他沒有想到這不能控制，「從統計數字來看，美國疫情沒有控制，因為他每天都2萬人」。

柯文哲還說，如果全世界每天再11萬到8萬，沒有下降趨勢，表示只要台灣邊境管制放鬆，內部感染管制要回到從前不可能，一定馬上感染，韓國、日本、新加坡就是例子。台灣疫情什麼時候結束？只要外面沒有結束，除非永遠鎖國，不然會持續。既然不可能永遠鎖國，終究還是要放人進來，所以內部管制一定會跟以前不一樣。

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